Nos encanta lo que está haciendo Riot Games con el mundo de Runeterra mediante los lanzamientos de Riot Forge. Estos son ‘spin-off’ de LoL que exploran otras historias y aspectos de este universo como Ruined King, Hextech Mayhem y el nuevo juego The Mageseeker: A League of Legends Story, que ya tiene avance y fecha de lanzamiento.

En The Mageseeker controlaremos a Sylas, un reconocido campeón de LoL, en un juego de acción y RPG con un bello arte en pixeles. La historia nos contará como este hombre impulsó una rebelión contra los tiránicos hechiceros que controlaban la ciudad de Demacia.

Pueden ver un tráiler del juego a continuación.

¿Cuándo sale The Mageseeker: A League of Legends Story y para cuáles plataformas?

Este juego se pondrá a la venta el martes 18 de abril de 2023. Estará disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG. En las tiendas para PC tiene un precio de 70.000 pesos colombianos.

Aquellos que compren el juego por anticipado (precompra) recibirán un Aliplata perdido como mascota.

Edición de colección

La edición física de colección del juego incluirá una estatua de Sylas, un cómic protagonizado por Lux, un libro de arte, la banda sonora en vinilo, una impresión y dos pines de Sylas y Lux.

Esta edición tiene un costo de $169.99 dólares. Aproximadamente 800.000 pesos colombianos.

Quedamos atentos de la llegada de más juegos de Riot Forge desarrollados en el universo de LoL como The Mageseeker: A League of Legends Story. Otros títulos que fueron anunciados hace ya año y medio son Song of Nunu y CONV/RGENCE, que será protagonizado por Ekko.

Fuente: canal oficial de Riot Forge en YouTube