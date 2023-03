¿Cómo permitió la galaxia que surgiera una fuerza como la Primera Orden después de todo lo que sufrieron con el Imperio? Eso es lo que estamos viendo en las tramas secundarias de The Mandalorian y el capítulo 21 (temporada 3, episodio 5) muestra a la perfección la inutilidad de una Nueva República junto a los primeros pasos en el resurgimiento de los mandalorianos en medio de un ataque pirata y a Zeb.

Sí, ese Zeb.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 21 (temporada 3, episodio 5): El pirata.

La Nueva República en la época de The Mandalorian

Como bien saben, The Mandalorian se desarrolla pocos años después de los eventos vistos en Star Wars Episodio VI: El Retorno del Jedi, eso significa que la Nueva República está recién formada y que todavía hay remanentes del Imperio que se están organizando bajo el liderazgo de la Gran Almirante Sloane.

Si son lectores de los cómics y novelas del Universo Expandido de Star Wars, saben que la Nueva República que se formó tras la disolución del Imperio fue una decepción. El nuevo senado resultó altamente inefectivo debido a la polarización entre dos grandes fuerzas políticas. Los Populistas que abogaban por la independencia planetaria y los Centristas que querían un control fuerte sobre toda la galaxia por parte del gobierno central en Coruscant.

Las rencillas entre estos dos frentes, inspiradas en la polarización del mundo real, y la infiltración de nostálgicos y simpatizantes del extinto Imperio impidieron que la Nueva República avanzara en cualquier proyecto o ayudara de forma efectiva a los planetas del borde exterior. Estas fueron las razones por las que Leía eventualmente abandonó el senado y decidió fundar la Resistencia para luchar contra la naciente Primera Orden.

Si quieren saber más sobre esto, les recomendamos la excelente novela de Claudia Grey Star Wars: Bloodline.

En el capítulo 21 (temporada 3, episodio 5) de The Mandalorian vemos un excelente ejemplo de esto. Nevarro no recibió ayuda de una Nueva República inundada en burocracia y con una fuerte influencia de eximperiales conspiradores.

¿Qué pasó con Moff Gideon?

Todo indica que hubo una conspiración para liberar a Moff Gideon en el interior de la Nueva República por parte de exoficiales del Imperio que está probablemente aliados con la Gran Almirante Sloane. Nuestra teoría sigue siendo la misma: buscan usar la sangre de un ser con alto conteo de midiclorias como Grogu para crear una figura similar a la del emperador (Snoke) en torno a la cual resurgiría el Imperio en la forma de la Primera Orden.

¿De verdad lo liberaron los mandalorianos? Aunque ellos tienen claramente odio hacia él por ser uno de los principales responsables de la purga en Mandalore, no podemos descartarlo. Este pueblo está fuertemente fragmentado y no es loco creer que, en su afán de recuperar poder, alguna facción decidió aliarse con un remanente imperial.

¿Zeb, de Star Wars Rebels, apareció en The Mandalorian?

En una base de la Nueva República en Adelphi, vemos a un Lasat acercarse al Capitán Teva para hablar sobre lo difícil que es obtener ayuda de Coruscant. Este no era un Lasat cualquiera de la Nueva República, sino un viejo conocido. El capítulo 21 (temporada 3, episodio 5) de The Mandalorian tiene la primera aparición de Garazeb ‘Zeb’ Orrelios, de Rebels, en una producción de acción real de Star Wars.

¿Cómo sabemos que es realmente él y no otro Lasat? Pues aparece en los créditos como Zeb y con la voz de Steve Blum, que también lo interpretó en la excelente serie animada.

Esto nos hace preguntar si veremos a otros personajes de la serie animada en esta u otra serie. Bien, sabemos que Sabine aparecerá en la serie Ahsoka y es un secreto a voces que también veremos a Ezra en ella. No sabemos nada de Hera o su hijo, pero ella tuvo un cameo en el juego Star Wars Squadrons. También queremos saber qué hizo Zeb con Kallus, que no apareció en esta capítulo de The Mandalorian y parecían bastante inseparables al final de Rebels.

Otras referencias al universo Star Wars en el capítulo 21 (temporada 3, episodio 5) de The Mandalorian

La discusión entre Greef Karga y el Rey Pirata Gorian Shard sobre disparar primero parece una referencia al viejo debate de la comunidad de Star Wars sobre Han Solo disparandole primero a Greedo en Una nueva esperanza.

La forma en que Greef Karga graba un mensaje en una unidad R2 pidiendo ayuda es bastante similar a la forma en que Leia hizo lo mismo en Una nueva esperanza.

Los piratas son una parte importante del universo Star Wars en todas sus eras, desde la época de la Alta República hasta la de la Resistencia. Sin embargo, esta es la primera vez que oímos hablar de una Nación Pirata en el anillo intermedio de la galaxia. Es una idea intrigante que nos gustaría ver desarrollada en el futuro.

Esta es la primera vez que vemos el planeta Adelphi, que ya había sido mencionado en episodios anteriores de The Mandalorian y en la novela Shadow of the Sith.

Entre los pilotos de la Nueva República que vemos en Adelphi con el Capitán Teva y Zeb están Jib Dodger, Sash Ketter y Trapper Wolf, interpretado nuevamente por Dave Filoni, creador de La guerra de los clones, Rebels, The Bad Batch y cocreador de The Mandalorian.

Los mandalorianos se refieren a los miembros de la Nueva República como «azules», esto es una referencia al color de la bandera de esta organización.

La frase «me gustan esas posibilidades» de Din Djarin puede ser una referencia a la famosa frase de Han Solo: «nunca me digas las posibilidades».

