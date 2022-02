The New York Times compró Wordle, el popular juego de palabras

En las últimas horas el popular juego de palabras Wordle fue comprado por The New York Times. Su creciente popularidad hizo que mucha gente aprendiera a jugarlo, lo que llevó a algunos a crear astutas estrategias para ganar y otros a querer sabotearlo por ser mencionado mucho en redes sociales.

Según cuenta el medio de comunicación, The New York Times Company contactó a Josh Wardle, creador de Wordle, para ofrecerle dinero a cambio de los derechos del juego de navegador que lleva a cabo millones de partidas diarias. La suma exacta no fue revelada, aunque se señaló que se trataba de «un número bajo de siete cifras». En otras palabras, podría ser entre dos y tres millones de dólares.

Hasta ahora el juego se ha llevado a cabo en una página sencilla y gratuita que no muestra anuncios. Simplemente se entra al enlace y se puede jugar sin interrupciones. La principal preocupación del público es que estas características atractivas se acaben de un día para otro.

Ante esto, la compañía señaló que el juego se mantendría gratuito para los jugadores nuevos y antiguos… al menos inicialmente. Esta idea de «inicialmente» es lo que genera dudas, pues se puede esperar que en un futuro se empiece a monetizar la participación del público bien sea uniendo Wordle al modelo de suscripción que ya completa 11 años de existencia o poniendo anuncios en la plataforma.

La motivación de The New York Times Company por comprar Wordle

La justificación de The New York Times por la compra está enlazada con su completo modelo de negocios. Según indica, el plan es alcanzar un total de 10 millones de suscriptores para 2025, de los cuales ya cuenta con 8,4 millones (noviembre de 2021). Para lograr esto, en su suscripción ha incluido aplicaciones de recetas de cocina, recomendación de productos y hasta videojuegos.

Entre los juegos que ofrece la compañía está su aplicación de crucigramas y Spelling Bee, un título en el que el jugador debe formar palabras a partir de opciones dispuestas en forma de panal. Tal parece que Josh Wardle se inspiró en estos juegos de palabras para crear su propia versión. Por lo tanto, la historia sirvió para que la empresa hiciera el acercamiento.

