Videojuegos

Poco antes de que concluyera 2020, el director y productor Fumihiko Yasuda dio a conocer en varias entrevistas que la serie Nioh había llegado a su punto de descanso. La veracidad de este anuncio fue reiterada por la previa revelación de The Nioh Collection. Como sugiere su nombre, consiste en una compilación de los dos juegos —lanzados en 2017 y 2020, respectivamente— y todos sus DLC.

Más allá de ser anunciada en el momento perfecto, esta antología presenta una buena oportunidad para que los usuarios de la familia PlayStation jueguen esta gran saga.

Primero que nada, toca señalar que The Nioh Collection no incluye contenido novedoso en materia de jugabilidad. Todo lo presente en Nioh, su secuela y sus respectivos DLC se encuentra intacto en esta compilación. Esto es bueno y malo. Por un lado, ¿por qué cambiar lo que no está roto? Por otro lado, los que ya posean los dos juegos en PS4 no tienen gran incentivo para hacerse con la antología. La posibilidad de trasladar partidas guardadas de PS4 a PS5 no es suficiente. Sin embargo, de no poseerlos o no haberlos jugado, The Nioh Collection es una buena forma de sacar provecho a la PS5. Ahora, de no poseer la consola de última generación, esta compilación también está disponible para PS4. Los que posean Nioh 2 para esta última plataforma pueden mejorarlo a la versión de PS5 sin costo extra.

Como sugerimos en nuestro análisis de la última consola de Sony, la compra de PS5 debe estar acompañada por un televisor 4K u 8K con una tasa de refresco de 120Hz. De lo contrario, los jugadores no podrán sacar provecho a la principal novedad de The Nioh Collection. Esto se debe a que, al igual que Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls, esta compilación ofrece la posibilidad de priorizar la calidad gráfica (Modo Resolución) o el desempeño del juego (Modo Desempeño). Mientras que el primero habilita el trazado de rayos y estabiliza el ‘framerate’ a 60 fps, el segundo lo desactiva para posibilitar un desempeño de 120 fps.

Otra de las grandes novedades técnicas de The Nioh Collection son los veloces tiempos de carga. Sin importar en cuál de las modalidades se esté jugando, los tiempos de carga no exceden los 2 segundos. Más allá de ser una mejora a la calidad de vida de los jugadores, la posibilidad de volver inmediatamente a la acción tras una muerte actúa como un buen incentivo para perseverar en el peligroso Japón Feudal.

Sí, The Nioh Collection mantiene esa elevada dificultad que caracteriza a los juegos de Kou Shibusawa. Aunque las bases popularizadas por Dark Souls están ahí, tanto Nioh como su secuela ofrecen una experiencia única gracias a la gran opción de mecánicas ofensivas y defensivas. Estas incluyen el cambio de postura y el Pulso de Ki. Con un total de 4 posturas por arma, cada una ofrece beneficios únicos. Sin embargo, ambos juegos incentivan el cambiarlas constantemente por medio del Pulso de Ki para sacar provecho a la barra de ki (aguante) y someter a los enemigos bajo espectaculares hileras de ataques. Para sobrevivir, hay que ser inclemente.

Ahora, si bien estas mecánicas definen el combate de Nioh, la construcción de ‘builds’ sigue siendo una parte vital de la experiencia. A medida que se derroten enemigos y se acumule Amrita, los jugadores podrán invertir en diferentes estadísticas para beneficiar estilos de juego específicos. Esto viene de la mano con las múltiples armas y piezas de equipamiento que pueden encontrarse a lo largo de la aventura.

Si bien Nioh 2 es técnicamente superior a su predecesor en casi todo aspecto —no solo por el perfeccionamiento de las mecánicas del primer juego, sino por la adición de armas y habilidades completamente nuevas—, vale la pena experimentar ambos títulos por su historia. Al final del día, Nioh y su secuela presentan una cautivante representación del periodo Sengoku. Esto incluye sus respectivos DLC, que ofrecen substanciosas campañas y nuevos contenidos en materia de jugabilidad.

Para saber más sobre Nioh y su secuela, recomendados seguir este enlace.

The Nioh Collection 8.3/10 Nota Lo que nos gustó - La duología de Nioh y todos sus DLC en un económico paquete.

- Las mejoras gráficas y de rendimiento en PlayStation 5 hacen que ambos juegos luzcan y se sientan mejor que nunca.

Lo que no nos gustó - De poseer alguno de los dos juegos, The Nioh Collection no ofrece gran novedad.

En resumen De no haber jugado la duología de Nioh y tener una PlayStation 5, The Nioh Collection es una excelente compra para disfrutar del poder de la última generación de Sony. Su volumen de contenido, que incluye todos los DLC que recibieron ambos juegos, es una garantía de cientos de horas de diversión y sufrimiento. Sin embargo, más allá de las mejoras técnicas, esta compilación no ofrece gran novedad ni un incentivo para comprar una PlayStation 5, sobre todo a los que ya experimentaron estos títulos. A pesar de lo anterior, se agradece la posibilidad de mejorar gratuitamente Nioh 2 para PS4 a su versión para PS5.

Reseña hecha con una copia digital de The Nioh Collection para PS4/PS5 brindada por Sony Interactive Entertainment.