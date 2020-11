The Nioh Collection llegará a PS5 con notables mejoras

Los fanáticos de la saga ‘soulslike’ de Team Ninja se están preparando para la llegada del último DLC de Nioh 2, Darkness in the Capital, pero ese no será el final de la franquicia. De hecho, se va a ver renovada en 2021 cuando The Nioh Collection llegue a PS5.

Koei Tecmo y Team Ninja se preparan para la celebración del cuarto aniversario de la saga con nuevos lanzamientos. Para comenzar Nioh 2: The Complete Edition será una edición del juego que incluirá todos los DLC. Estará disponible para PS4 y por primera vez para PC. Pero ese anuncio es solo el comienzo.

Tanto el primer juego como el segundo van a estar disponibles en versiones completas —con todos los DLC— y remasterizadas para PS5. Estas podrán disfrutarse en resolución 4K, hasta 120 cuadros de animación por segundo (fps) y tiempos de carga reducidos. También podrán importarse las partidas desde PS4.

Por cierto, los dueños de Nioh 2 en PS4, ya sea la versión base o la completa, podrán actualizarse a la versión remasterizada de PS5 sin costo extra.

Nioh Remastered: The Complete Edition y Nioh 2 Remastered: The Complete Edition se podrán adquirir por separado o juntos mediante la compilación The Nioh Collection. Se pondrán a la venta el 5 de febrero de 2021.

Fuente: blog oficial de PlayStation