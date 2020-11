El día ha llegado. La esperada consola PlayStation 5 finalmente está aquí y podemos disfrutar en ella juegos como Demon’s Souls, Bugsnax y Spider-Man: Miles Morales. Entre los títulos de lanzamiento de PS5 también encontramos The Pathless, del que les habíamos hablado aquí.

Este juego es obra de Giant Squid, creadores de ABZU, y es publicado por Annapurna Interactive, que se han hecho un nombre lanzando títulos independientes muy interesantes.

En The Pathless controlamos a una cazadora que viaja a un mundo místico en compañía de su fiel águila. Allí debe acabar con una maldición que tiene todo sumergido en la oscuridad. La jugabilidad nos pide recorrer esta tierra a alta velocidad mientras apuntamos con nuestro arco a diversos objetivos o planeando por los aires con la ayuda de nuestra emplumada amiga. Es una nueva forma de explorar un mundo abierto.

El juego también hace mucho énfasis en las batallas contra enormes jefes y algunos seguramente pensarán en títulos como Shadow of the Colossus a la hora de estos enfrentamientos. El tráiler de lanzamiento también nos da una mirada al que parece ser el villano principal del juego: un ser llamado The Godslayer: el asesino de dioses.

The Pathless no solo se encuentra disponible para PS5. También podemos encontrarlo en PS4, PC mediante Epic Games Store y dispositivos iOS mediante Apple Arcade.

Fuente: canal oficial de Annapurna Interactive en YouTube