The Phantom – Reseña

A pesar de ser un personaje creado hace casi 90 años que no está presente en la cultura popular moderna, siento bastante cariño hacia El Fantasma. Recuerdo con nostalgia levantarme los sábados en la mañana a finales de los años 80 para verlo junto a Flash Gordon y Mandrake en la serie animada Los Defensores de la Tierra. También recuerdo leer unos pocos paneles de sus historias en el periódico cada domingo. No pude evitar sonreír cuando el anuncio de un nuevo juego basado en The Phantom me revivió esos momentos en mi memoria.

El tráiler lucía espectacular. Era un juego ‘beat em’ up’ estilo retro en el que controlamos a “El Fantasma que camina” o a su esposa Diana contra la Hermandad Singh y que tenía un bello arte basado en los cómics. Tristemente, la experiencia de jugarlo no estuvo a la altura de mis expectativas.

No puedo decir que dichas expectativas fueran especialmente altas. No esperaba más que un juego simple que me divirtiera por algunas horas como lo han hecho algunos ‘beat em’ up’ recientes, pero lo que hizo fue hacerme sentir frustrado, un poco aburrido y finalmente decepcionado.

A nivel de jugabilidad, The Phantom no hubiera estado fuera de lugar en una sala de arcades de finales de los años 80 o en una consola como SNES o Sega Genesis. Golpeamos a todos los enemigos que encontremos, recogemos objetos del suelo y ocasionalmente usamos pistolas con munición limitada, llamamos a los compañeros animales o usamos un combo especial que marca a los enemigos con el símbolo del fantasma. Igual que en los juegos de esos tiempos, es fácil encontrar una o dos estrategias fáciles de abusar que hacen la dificultad irrelevante.

Los 14 niveles del juego nos van a tener ocupados por poco menos de dos horas. Hay muy poca variedad de enemigos y muchos de ellos tienen movimientos en común que los hacen sentir aún menos variados. No hay mucha estrategia en derrotarlos y hay movimientos como los golpes y patadas ‘hacia atrás’ que resultan directamente inútiles debido a los deficientes controles. Tratar de cambiar de un objetivo a otro hace que los personajes se sientan lentos, pero cuando comenzamos a correr somos tan veloces que los personajes se vuelven imprecisos. Hay diferentes niveles de persecución que nos ponen a perseguir los jefes a caballo, moto, lancha u otros vehículos, pero todos terminan siendo demasiado similares.

A pesar de todos esos problemas, The Phantom podría haber sido disfrutable. Es repetitivo y frustrante, pero el juego es tan corto que hubiera sido fácil hacer esos problemas de lado y disfrutar de los elementos buenos que tiene: sus excelentes gráficos estilo cómic, la nostalgia que ofrece a quienes conocemos a El Fantasma y una historia que —aunque sencilla y bastante ‘pulp’— tiene ideas interesantes sobre el protagonista considerando romper sus propias reglas para salvar a un ser querido. Las referencias a Street Fighter II en algunas de las animaciones de los personajes también me sacaron una sonrisa. Pero los demás problemas que tiene impiden incluso eso.

Mis intentos de jugar este título de forma local cooperativa —una de las principales razones por las que me gustan los ‘beat em’ up’— resultaron frustrantes. La primera vez que intentamos jugar de este modo, la pantalla se quedó completamente en negro y nuestros siguientes intentos resultaban infructuosos debido a ‘bugs’ que impedían progresar. Los enemigos que se quedaban atorados en zonas inalcanzables o que no se levantaban del piso, por lo que no podíamos continuar jugando. Aunque esto nunca ocurrió en el modo de un jugador, el modo de dos jugadores fue completamente imposible.

Otros bugs que encontré fueron objetos coleccionables que aparecían automáticamente incluso sin obtenerlo y logros/trofeos que no se desbloqueaban a pesar de haber cumplido con sus requerimientos. Como estas, hay otras molestias constantes: enemigos que se demoran demasiado en levantarse del suelo, animaciones bruscas y ‘hitboxes’ inconsistentes.

Quería que El Fantasma me gustara, pero es imposible disfrutar de un juego con tantos problemas. Después de derrotar al jefe final desbloqueé nuevos modos de juego, pero son exactamente lo mismo con más dificultad y menos vidas. No tenía la más mínima intención de volver a pasar por una experiencia tan repetitiva y frustrante, por más corta que fuera.





Reseña hecha con una copia digital de The Phantom para PS5 brindada por Art of Play Interactive. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Steam.