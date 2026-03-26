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The Pokémon Company sabe que algún día existirán 10.000 criaturas y en parte por eso limita la Pokédex Nacional en los juegos, ya hay demasiados para recordar

300 años, 10.000 Pokémon.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

1025 especies actualmente hacen parte del mundo Pokémon y eso sin contar formas alternas como variantes regionales, Gigamax y Megaevoluciones. O la terna de Pokémon Viento / Ola para Switch 2 que arranca la décima generación. Tan solo esta cantidad ya es considerable y muy pocos entusiastas se saben los nombres de todos los Pokémon existentes. Ahora imaginémonos qué ocurrirá cuando la franquicia llegue a 10.000 Pokémon, tal vez en 300 años…

Una cosa es segura, la Pokédex Nacional seguirá evadiendo las entregas principales por esta misma razón. Los RPG modernos de Pokémon solo incluyen una parte de la Pokédex debido al creciente número de criaturas con cada nueva generación. En Pokémon Champions, la nueva plataforma de batallas competitivas de la franquicia que se utilizará en todos los torneos a partir de ahora, los desarrolladores abordarán esta situación de manera diferente, ofreciendo una selección rotativa de criaturas disponibles para todos los jugadores, con nuevas especies reemplazando a otras en la lista temporalmente.

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Pokémon Champions Pokédex Nacional

«Nuestro plan actual es que ese tipo de cambios se produzcan con el tiempo, de modo que el metajuego o los Pokémon disponibles en un momento dado puedan variar. Planeamos que Pokémon Champions continúe durante mucho tiempo, prácticamente para siempre, mientras la serie Pokémon siga existiendo.

¿Y quién sabe? En un futuro lejano, tendremos 2000, 3000, quizás 10.000 Pokémon. Si tuviéramos todos esos Pokémon disponibles, creo que la situación se volvería demasiado complicada», declaró el productor Masaaki Hoshino en una entrevista grupal con GamesRadar+.

Cada generación de Pokémon añade aproximadamente 100 especies nuevas, lo que significa que la colección probablemente superará las 1100 criaturas únicas en 2027, cuando se lance Pokémon Viento / Ola. Le tardó a la serie 30 años para alcanzar los más de 1000 Pokémon, de ahí que no nos sorprenda que si para el año 2300 todavía existen los juegos de Pokémon, entonces puedan celebrar sus 10.000 criaturas en Pokémon Champions.

Pokémon Champions abre sus puertas el 8 de abril para Nintendo Switch y Switch 2, más adelante para dispositivos móviles.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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