The Quintessential Quintuplets, dos juegos de PS4 y Switch confirmados para mayo

Spike Chunsoft y el desarrollador Mages lanzarán en Occidente las novelas visuales The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer y The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You de manera digital para PS4 y Nintendo Switch el 22 de mayo. Ambos juegos se podrán adquirir de manera individual o en un paquete doble, tanto en PS Store como en la eShop. Estos juegos del ‘manga’ y ‘anime’ Go-Toubun no Hanayome ya habían salido anteriormente en Japón.

The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer

Futaro (Yoshitsugu Matsuoka) y su hermana menor Raiha (Natsumi Takamori) son invitados a a la isla privada de las quintillizas. Sin embargo, una tormenta convierte lo que deberían ser tres días de vacaciones en semanas de supervivencia. ¿Qué le espera ahora a Futaro con las quintillizas?

Las cinco hermanas Nakano comparten las mismas voces de sus actrices japonesas: Ichika Nakano (Kana Hanazawa), Nino Nakano (Ayana Taketatsu), Miku Nakano (Miku Itou), Yotsuba Nakano (Ayane Sakura) e Itsuki Nakano (Inori Minase). Nuevas ilustraciones creadas específicamente para el juego acompañan esta novela visual.

The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You

Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki Nakano se van en un viaje de graduación con Futaro Uesugi y su hermana Raiha. Preparándose para una relación a distancia tras la graduación, Futaro quiere reafirmar sus sentimientos a la chica que se los confesó. Su objetivo es besarla durante el viaje de graduación.

El escenario de juego es totalmente nuevo, permitiendo a los jugadores en los zapatos de Futaro, confesar sus sentimientos a cualquiera de las quintillizas. El juego presenta a Okinawa e ilustraciones originales de las quintillizas en su viaje de graduación.

¿De qué trata The Quintessential Quintuplets (Go-Toubun no Hanayome)?

Fuutarou Uesugi es un estudiante de segundo año de preparatoria/instituto cuya familia siempre ha sido muy pobre. Un día recibe una suculenta oferta de trabajo como tutor a medio tiempo… pero sus estudiantes resultan ser unas chicas de su propia clase. Para complicar más las cosas, son quintillizas. Las cinco hermanas Nakano son todas muy atractivas, pero no es lo único que tienen en común: todas odian estudiar y sus calificaciones siempre están al límite de la catástrofe. Tendrá que conseguir que las cinco estudien, pero primero tendrá que estudiar él cómo ganarse su confianza. El ‘anime’ está disponible en Crunchyroll.

