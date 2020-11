The Red Lantern – Reseña

The Red Lantern

En resumen

The Red Lantern sienta sus bases argumentales en un sueño que parece muy personal, uno que estamos dispuestos a acompañar con un genuino interés, pero cuya jugabilidad no aprovecha o quizás se ve afectada por un presuntamente limitado presupuesto. La falta de libertad en la exploración y el hambre como máximo enemigo dan cuenta de un diseño que no quiso arriesgar mucho y que puso todas las esperanzas en los encantadores perros. Que no se malentienda, amamos a los perros, pero un juego de este potencial necesitaba algo más que poderlos acariciar.