The Rogue Prince of Persia por fin llegará a Nintendo Switch y Switch 2

La curiosa combinación de ‘roguelike’ con la acción y los saltos de la saga del Príncipe de Persia se podrá disfrutar pronto en las consolas de Nintendo. Ubisoft y el estudio Evil Empire anunciaron que The Rogue Prince of Persia llegará muy pronto a Switch y Switch 2 en edición digital, pero la edición física para estas consolas y para PS5 se demorará unos meses más.

Los desarrolladores —responsables también del genial Dead Cells— anunciaron que las versies digitales para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 saldrán a la venta en la eShop el martes 16 de diciembre de 2025. Si quieren esperar la versión física o las ediciones para estas consolas y para PS5, tendrán que esperar hasta el 10 de abril de 2026. También habrá una Immortal Edition con una caja metálica, póster doble faz y un conjunto de tarjetas artísticas con ilustraciones que tienen un mapa del mundo del juego en su reverso.

A continuación tienen el tráiler de este anuncio.

Por si no lo conocen, este es un juego de acción y plataformas en 2D en el que —como buen roguelike— cada partida es diferente a las anteriores y podemos elegir entre cientos de combinaciones de armas y medallones como efectos para cambiar radicalmente la jugabilidad.

Si no quieren esperar las versiones para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, The Rogue Prince of Persia ya se encuentra disponible para consolas Xbox Series X|S, PlayStation 5 y para PC mediante Steam y la Epic Games Store.