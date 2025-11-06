The Simpsons Game y su crítica a la industria de los videojuegos, irónicamente reafirmada con su llegada a Fortnite

La familia amarilla más popular de la televisión es la moda actual en Fortnite, pero aunque antes de ello pasó por una larga serie de videojuegos para consolas como NES, SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy / Color y Game Boy Advance, también tuvieron otros más extraños inspirados en golf, gladiadores, bolos, lucha libre y hasta Crazy Taxi. De los más recordados sin duda alguna es The Simpsons: Hit & Run, debido a su principal base que era la propia saga Grand Theft Auto. El último gran juego en consolas, sin embargo, fue The Simpsons Game.

Lanzado en 2007, este juego de EA buscaba promocionar la película de Los Simpson pero no guardaba alguna relación con la historia del domo de Springfield. Contaba una historia original que parodiaba otras producciones y los propios juegos de Electronic Arts. The Simpsons Game estaba disponible en seis diferentes versiones caseras y portátiles, con distintas resoluciones en cada una de ellas, pero todas en gráficos ‘cel shading’. Las de última generación para entonces, PS3 y Xbox 360, contaban con un mundo abierto explorable entre niveles, el cual era Springfield y un establecido mapa para sus icónicas locaciones.

The Simpsons Game en Xbox 360, la versión con mayor resolución y mundo abierto.

La ubicación de los edificios de Springfield siempre ha sido un tema debatible tanto como la ubicación del pueblo en el mapa de Estados Unidos, algo más bien ambiguo. Juegos como Virtual Springfield para PC, Road Rage y el mundo abierto de Hit & Run ofrecían su propia versión del mapa. The Simpsons Game a su vez contaba con un mapa mucho más compacto y, oh sorpresa, la isla Springfield de Fortnite nos da una nueva versión del mismo. La longeva serie tampoco se ponía de acuerdo y era un chiste recurrente –como el estacionamiento de la Planta nuclear al lado de la casa de los Simpson–, así que podemos «suspender la incredulidad» en la geografía ficticia.

The Simpsons Game se siente como un episodio más de la serie, aunque totalmente enfocado en la parodia de videojuegos. El hombre de las historietas aparece cada vez que encontramos un cliché de los videojuegos y las referencias a los múltiples episodios en el pasado de Los Simpson –hasta 2007– no se hacen esperar. Aprovechando esto, ‘Grand Theft Scratchy’ es una crítica al violento juego en el que hasta ellos mismos se inspiraron antes; pero el corrupto alcalde Diamante, en lugar de banearlo, aspira recibir una parte de la tajada de los desarrolladores para venderlo sin restricciones en Springfield.

A diferencia de lo que podemos decir en la actualidad de la serie, el juego tiene una historia realmente bien escrita y varios de sus chistes aterrizan adecuadamente. No solo juegos de EA con referenciados sino personajes de otras compañías como Sony, Nintendo, Konami o Midway. A su vez, sirve de burlarse de si mismo admitiendo su propia naturaleza como videojuego, lo cual tiene todo que ver con el final del mismo. En una parte, la familia Simpson debe detener una invasión alienígena de la raza de Kang y Kodos, por lo que resultan dentro de la computadora y conocen a Will Wright (SimCity, The Sims).

Allí, se reúnen con los Simpson de los juegos viejos, los pixelados, y deben salvarlos de su fatídico destino a manos de un desquiciado Wright. Porque ser retro no significa que sean obsoletos.

Old Snake, «Viejo, no obsoleto».

Lisa 8-bit: «Un día, tu videojuego, también será obsoleto».

Bart 2007: «¡De ninguna manera! ¡The Simpsons Game es asombroso! Solo porque cada videojuego hasta ahora ha sido olvidado y destruido, no significa que el nuestro también lo sea».

Lisa 2007: «Ningún videojuego está seguro en una industria que siempre está buscando la última novedad. Claro, The Simpsons Game es genial con sus únicas y mejorables habilidades, gracioso y con escenas autoreferenciables. ¿Pero qué será cuando salga Xbox 720, o PlayStation 4? Nadie querrá jugarnos entonces».

Homero 2007: «¡Maldito sea este lugar maldito! Los nerds que hacen videojuegos se vuelven ricos, ¡y todo lo que puedo hacer es morir, morir y morir! ¡Cada muerte más dolorosa que la última!»

Esto los lleva a una serie de niveles con temáticas familiares de otros juegos, antes de enfrentar al creador de Los Simpson y a su respectivo creador. Sin embargo, la reflexión es que este juego ha cumplido 18 años y es básicamente considerado viejo, lo que eran en su momento los juegos 8-bit de Los Simpson para The Simpsons Game. Uno de sus puntos a favor, entre varios, es que las gráficas ‘cel shading’ son simplemente inmortales, a diferencia de juegos 3D como Hit & Run donde se le nota el paso del tiempo. Fortnite y su isla de Springfield tienen un nuevo estándar en gráficas de Los Simpson, pero son esa «última novedad» que busca escalar tendencias mientras ignoran el pasado.

Lamentablemente una secuela de The Simpsons Game e incluso de Hit & Run fueron canceladas en su momento. Resignarse a un evento temporal en un juego como servicio no es precisamente la forma de revivir la buena época de la familia amarilla en los videojuegos. Claro, esta sedienta industria siempre querrá exprimirlos o destrozarlos como a esos pobres Simpson 8-bit, pero nada igualará un juego completo sin microtransacciones capaz de burlarse de sí mismo, de sus codiciosos desarrolladores y del insaciable apetito de los jugadores.

Imágenes: Gamer Max Channel