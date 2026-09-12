Videojuegos

The Simpsons: Hit & Run lo puedes jugar gratis desde cualquier navegador, sin un solo problema de carga

El juego más aclamado de la familia amarilla.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Hace un tiempo presentamos un proyecto –ya cerrado– que permitía jugar GTA: Vice City desde un navegador web para escritorio y móviles, solo una muestra del potencial tecnológico en la ejecución de motores de juego complejos en entornos web modernos. Otro título mundo abierto muy famoso pero del siguiente año, The Simpsons: Hit & Run, es el nuevo paciente que sorprendentemente se puede jugar gratis a través de cualquier navegador web en escritorio, por ahora solo controlable con el teclado. Si bien el juego también carga en móviles sin problemas, necesitas un teclado ‘bluetooth’ pues no incluye controles táctiles.

Para jugar esta versión no oficial de The Simpsons: Hit & Run para navegadores basada en la original para PC de 2003, no necesitas descargar ni suministrar ningún ISO, simplemente cargar este enlace. Aunque solo el teclado es compatible, puedes configurarlo como desees con ‘mouse’ incluido. Este es un juego desarrollado por Radical Entertainment y distribuido por Vivendi Universal para GameCube, PS2 y Xbox, más adelante en PC (Windows). Inspirado en GTA III, es quizás el juego licenciado más recordado basado en la exitosa serie animada. Los fans llevan años pidiendo una remasterización, relanzamiento o ‘remake’.

- Publicidad -

El productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Selman, afirmó el pasado marzo que frente a nueva versión de The Simpsons: Hit & Run, «No hay nada definitivo, pero nunca digas nunca. Sabemos que a la gente le encanta. Sabemos que lo quieren, y eso es bueno. Si sabemos que lo quieren, nunca digas nunca». También recordó que en aquel momento se pensaba que, tras el éxito de GTA III de 2001, solo querían crear una versión de Los Simpson del popular título de Rockstar Games.

Selman recordó que en una reunión celebrada hace más de 23 años, la gente no quería que los personajes de lo que se convertiría en Hit & Run pudieran entrar y salir de sus autos, pero finalmente se decidió que sí. Incluso cuando en 2001 ya habían creado The Simpsons: Road Rage, una versión inspirada en Crazy Taxi donde los personajes no pueden dejar los autos. «Fue una batalla enorme la que tuvimos que librar para entrar y salir de los autos. Por suerte, ganamos esa batalla porque es divertido».

Por otra parte, Los Simpson oficialmente estrenarán su segunda película 20 años después.

🌇

Abiertamente mundiales

Incluso con GTA 6 en el horizonte, Rockstar Games anuncia una beta cerrada de nopixel para GTA 5 Roleplay
Incluso con GTA 6 en el horizonte, Rockstar…
GTA 6: las filtraciones podrían haber llegado a su fin, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin
GTA 6: las filtraciones podrían haber llegado a…
GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación
GTA 6: todo lo que aprendimos…
GTA 6 no se aguanta las ganas de parodiar los ‘remasters’ de The Last of Us, pero el tiro sale por la culata
GTA 6 no se aguanta las…
Nueva filtración de GTA 6 confirmó la existencia de zonas nudistas en Leonida
Nueva filtración de GTA 6 confirmó…
Más de:
The Simpsons Hit & Run The Simpsons Hit & Run
Melty Blood: Twi-Lumina, nuevo tráiler confirma la fecha de lanzamiento y cómo pelea White Len
Genshin Impact versión 7.1: fecha, nuevos banners, códigos de Protogemas, eventos y más
La línea de tiempo de Zelda ya había separado a BotW / TotK de todo lo demás, pero el remake de Ocarina of Time la vuelve a cambiar
Nightdive Studios confirmó lo que decían las filtraciones: la versión remasterizada de Thief: The Dark Project es real
Así lucen en acción las nuevas skins de Le Sserafim x Overwatch para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Melty Blood: Twi-Lumina, nuevo tráiler confirma la fecha de lanzamiento y cómo pelea White Len
No hay comentarios

Lo último

Bandai lanza en 2027 las figuras Digimon Adventure Mega Egg, con cada criatura perfectamente acoplada en su huevo
Cultura POP
Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora y cómo ver la presentación con todos los anuncios de Microsoft
Videojuegos
Revelan la razón por la que PlayStation decidió no trabajar más con Hideo Kojima en Physint y por qué Xbox sí
Videojuegos
Filtración revela todos los jefes ‘Robot Masters’ de Mega Man: Dual Override
Videojuegos