The Simpsons: Hit & Run lo puedes jugar gratis desde cualquier navegador, sin un solo problema de carga

Hace un tiempo presentamos un proyecto –ya cerrado– que permitía jugar GTA: Vice City desde un navegador web para escritorio y móviles, solo una muestra del potencial tecnológico en la ejecución de motores de juego complejos en entornos web modernos. Otro título mundo abierto muy famoso pero del siguiente año, The Simpsons: Hit & Run, es el nuevo paciente que sorprendentemente se puede jugar gratis a través de cualquier navegador web en escritorio, por ahora solo controlable con el teclado. Si bien el juego también carga en móviles sin problemas, necesitas un teclado ‘bluetooth’ pues no incluye controles táctiles.

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Para jugar esta versión no oficial de The Simpsons: Hit & Run para navegadores basada en la original para PC de 2003, no necesitas descargar ni suministrar ningún ISO, simplemente cargar este enlace. Aunque solo el teclado es compatible, puedes configurarlo como desees con ‘mouse’ incluido. Este es un juego desarrollado por Radical Entertainment y distribuido por Vivendi Universal para GameCube, PS2 y Xbox, más adelante en PC (Windows). Inspirado en GTA III, es quizás el juego licenciado más recordado basado en la exitosa serie animada. Los fans llevan años pidiendo una remasterización, relanzamiento o ‘remake’.

El productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Selman, afirmó el pasado marzo que frente a nueva versión de The Simpsons: Hit & Run, «No hay nada definitivo, pero nunca digas nunca. Sabemos que a la gente le encanta. Sabemos que lo quieren, y eso es bueno. Si sabemos que lo quieren, nunca digas nunca». También recordó que en aquel momento se pensaba que, tras el éxito de GTA III de 2001, solo querían crear una versión de Los Simpson del popular título de Rockstar Games.

Selman recordó que en una reunión celebrada hace más de 23 años, la gente no quería que los personajes de lo que se convertiría en Hit & Run pudieran entrar y salir de sus autos, pero finalmente se decidió que sí. Incluso cuando en 2001 ya habían creado The Simpsons: Road Rage, una versión inspirada en Crazy Taxi donde los personajes no pueden dejar los autos. «Fue una batalla enorme la que tuvimos que librar para entrar y salir de los autos. Por suerte, ganamos esa batalla porque es divertido».

Por otra parte, Los Simpson oficialmente estrenarán su segunda película 20 años después.