The Simpsons: Tapped Out será desenlistado en octubre después de 12 largos años

¡Me quiero volver chango! Después de 12 años, EA Mobile cerrará el juego de construcción de ciudades para móviles, The Simpsons: Tapped Out. El anuncio a través de Facebook informa que las compras dentro de la aplicación están deshabilitadas de manera inmediata y que el juego será retirado de las tiendas de aplicaciones móviles el 31 de octubre. Podrás seguir jugando hasta el 24 de enero de 2025, pero después de eso Tapped Out cerrará por completo.

De igual forma, 12 años es un tiempo increíble para un juego de móviles basado en Los Simpson. De acuerdo con EA, existió una asombrosa cantidad de 308 actualizaciones, 831 personajes y 1463 misiones basadas en la otrora popular y destacada serie animada.

Tapped Out permite crear y mantener tu propia versión de la ciudad natal ficticia de la familia Simpson, Springfield. No ha hecho mucho para revolucionar el género de construcción de ciudades, aparte de monetizarlo. Aceptas misiones y completas niveles para recolectar más personajes y edificios para reconstruir tu ciudad, desbloqueando así más misiones y niveles. La economía del juego usa efectivo como moneda gratuita no premium y donuts como moneda premium que puedes comprar usando dinero real.

Lanzado en 2012 para iOS –después Android y Fire–, The Simpsons: Tapped Out está a la altura de algunos de los juegos para móviles más antiguos de la historia, como Candy Crush (2012), Roblox (2012 en iOS y 2014 en Android) y Temple Run (2011).