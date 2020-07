The Sims tendrá su propio ‘reality show’

No le extrañará a nadie saber que The Sims sigue siendo una de las series de videojuegos más populares del mundo. Su más reciente entrega —The Sims 4— ha sido un éxito de ventas que cuenta con una fuerte comunidad de jugadores. Su popularidad es tal que a alguien se le ocurrió que va a ser buena idea dar vida a un ‘reality show’ competitivo basado en este título.

El nombre del programa será The Sims Spark’d. Esta competencia será el resultado de la colaboración entre Eleague y el canal de YouTube Buzzfeed Multiplayer.

¿En qué consistirá The Sims Spark’d? Los participantes tendrán que usar The Sims 4 para crear personajes, historias y mundos de acuerdo a diferentes retos. Los jueces serán la youtuber Kelsey Impicciche y el desarrollador Dave Miotke, el cual trabaja en Maxis como parte del equipo del juego.

The Sims Spark’d comenzará a emitirse el viernes 17 de julio a las 10:00 p.m. (hora de Colombia) en el canal Buzzfeed Multiplayer. Los nuevos episodios se continuarán emitiendo los lunes a las 10 a.m. Solo tendrá cuatro episodios.

Para celebrar este nuevo ‘reality show’, los espectadores podrán participar en eventos de The Sims 4. Los mejores jugadores podrían aparecer en futuras temporadas del programa.

Via: Polygon

Fuente: canal de Buzzfeed Multiplayer en YouTube