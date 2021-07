The Spectrum Retreat es el juego gratis de Epic Games Store hasta julio 8 (2021)

Entre el 1 y el 8 de julio de 2021 podemos descargar gratis en Epic Games Store el curioso juego llamado The Spectrum Retreat. Este no es un título muy conocido, pero eso no hace que deje de ser interesante.

Esta obra, creada por el desarrollador independiente y ganador del premio BAFT Dan Smith, es un juego de aventura y puzles en el que recorremos el extraño Hotel Penrose. En las habitaciones y estancias estilo art deco de este lugar vamos a encontrar astutos acertijos codificados por color. En esencia, recuerda un poco a Portal.

Si quieren agregar este juego gratis a su biblioteca de Epic Games Store, solo tienen que entrar a la página de The Spectrum Retreat en la tienda y dar click en el botón ‘Obtener’. Recuerden que deben tener una cuenta de Epic Games (la misma que usan en Fortnite) y la autenticación de dos factores activada.

Tienen hasta las 10:00 a.m. del 8 de julio de 2021 para hacerlo. Después de eso regresará a su precio normal de 18.709 pesos colombianos.

También revelaron cuáles serán los juegos gratis que podremos descargar de Epic Games Store la próxima semana. Se trata de Bridge Constructor: The Walking Dead y el juego de estrategia por turnos Ironcast.

Fuente: Epic Games