Si han jugado The Stanley Parable, su versión Ultra Deluxe o leído nuestra reseña sobre este juego, ya saben que es un título que vale la pena descubrir por uno mismo. Sin embargo, está lleno de secretos y no todos son fáciles de descubrir, así que es normal recurrir al internet en busca de ayuda. Si quieren aprender cómo encontrar todos los finales de The Stanley Parable Ultra Deluxe, incluyendo los del balde, pero no quieren ver ‘spoilers’, aquí tenemos la guía perfecta para ustedes.

A continuación vamos a listar todos los finales tanto de la versión base de The Stanley Parable como de la Ultra Deluxe con una pequeña guía sobre cómo encontrarlos. Para evitar arruinar las sorpresas, vamos a ser lo más ambiguos posibles en las descripciones y no poner muchas imágenes.

Índice

Guía sin ‘spoilers’ de finales ‘viejos’ de la versión básica de The Stanley Parable

Antes de las dos puertas

1. Final de la reluctancia

No salgan de la oficina de Stanley. En lugar de eso cierren la puerta desde adentro y esperen.

2. Final fuera del mapa

Suban a la silla del cubículo 434 y traten de saltar por la ventana. Este final solo está disponible en la versión básica de The Stanley Parable y no en la Ultra Deluxe. Si lo intentan en la expansión obtendrán un logro, pero no verán un nuevo final… a menos que tengan el balde.

3. Final del cielo

Si exploran antes de encontrar las dos puertas verán computadores que tienen el texto «Awaiting Input» en la pantalla y ‘algo’ se activa al interactuar con ellos. Tras interactuar con uno, es necesario ver un final o reiniciar el juego para que un computador diferente tenga el texto. En orden, los computadores son los siguientes:

Cubículo 419

Cubículo 423

Asistente del jefe (entrando por la puerta de la izquierda y subiendo las escaleras)

Oficina de Stanley

4. Final del tablero blanco

Este final solo se puede obtener al azar. En ocasiones, al comenzar una nueva partida, las paredes de la oficina tendrán un color azul. Si esto sucede, se puede entrar a la oficina 426 y encontrar este «final».

Entrando a la puerta de la izquierda

5. Final del cuarto de escobas

Entren al cuarto de escobas y quédense ahí hasta que el narrador no tenga más que decir. Sí, es un final. En serio. ¿Acaso les mentiríamos?

6. Final de la libertad

Sigan todas las indicaciones del narrador hasta el final del juego.

7. Final de la cuenta regresiva

Sigan todas las indicaciones del narrador hasta tener la opción de presionar ‘On’ u ‘Off’ en el sistema de control. Presionen ‘On’.

No importa lo que hagan después de esto, el final no cambiará.

8. Final del museo

Sigan las indicaciones del narrador hasta la entrada de la instalación. En lugar de continuar a ella, volteen a la izquierda por la ruta de escape.

9. Final de la locura (Mariella)

En lugar de subir las escalas a la oficina del jefe, bajen al sótano y sigan el recorrido.

10. Final del escape

Tras entrar en la oficina del jefe, de inmediato den media vuelta y devuélvanse antes que las puertas se cierren. Regresen a la oficina de Stanley y entren por la nueva puerta.

Entrando a la puerta de la derecha

11. Final de la confusión

Tras salir del cuarto de empleados, usen la puerta de la izquierda y bajen en el elevador.

12. Final para sentirse poderoso

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga y arrójense al vacío. Pueden tener una versión con diálogos diferentes de este final si en lugar de arrojarse simplemente se devuelven inmediatamente después de montarse.

13. Final del teléfono/apartamento

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga hasta el final. Sigan adelante y contesten el teléfono.

14. Final de la persona real

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga. Sigan adelante y desconecten el teléfono en lugar de contestarlo.

15. Final zen

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga y arrojense al pasillo de abajo cuando pasen sobre él. Cuándo el narrador les pida que entren por la puerta roja, háganle caso y sigan adelante. Cuando se aburran del espectáculo de luces, entren por la puerta para encontrar unas escaleras que… bueno, ya sabrán lo que deben hacer.

16. Final artístico

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga y arrójense al pasillo de abajo cuando pasen sobre él. Cuándo el narrador les pida que entren por la puerta roja, desobedezcan y entren por la azul tres veces seguidas. La tercera vez, la puerta azul estará detrás de ustedes.

Cuando encuentren el juego del bebé, presionen el botón continuamente durante cuatro horas. No se confíen, pues después de dos horas tendrán que encargarse de dos botones en lugar de uno.

Sabemos que muy pocos de ustedes intentarán realmente obtener este final, así que les recomendamos verlo en YouTube.

17. Final de los juegos

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho, monten el elevador de carga y arrójense al pasillo de abajo cuando pasen sobre él. Cuándo el narrador les pida que entren por la puerta roja, desobedezcan y entren por la azul tres veces seguidas. La tercera vez, la puerta azul estará detrás de ustedes.

Cuando encuentren el juego del bebé, fallen (a propósito o no) al presionar el botón continuamente durante cuatro horas.

Guía sin ‘spoilers’ de todos los finales nuevos de The Stanley Parable Ultra Deluxe

Entrando a la puerta de la izquierda

18. final de la conferencia

Tras salir de la oficina del jefe por la puerta secreta, bajen en el elevador, vuelvan a subir, vuelvan a bajar, vuelvan a subir y así hasta llegar a la conferencia.

19. final del fondo de la instalación

Siguiendo el camino hacia el final de la libertad o de la cuenta regresiva, súbanse a uno de los objetos que hay en los pasillos de la instalación de control mental y arrójense al vacío.

Entrando a la puerta de la derecha

20. final de la ventila

Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho pero no monten el elevador de carga. En su lugar, usen la rampa de madera para seguir por un nuevo camino.

Finales del «nuevo contenido»

21. Final del nuevo contenido

Tras ver varios finales, la puerta a la oficina 416 cambiará por una puerta llamada ‘nuevo contenido’. Entren y sigan el camino.

22. Final del botón de ‘omitir’

Tras ver el final del nuevo contenido y comenzar una nueva partida, el narrador atraerá a Stanley a una ventila. Sigan el nuevo camino.

23. Final de la secuela

Tras ver el final del botón ‘omitir’, la puerta de nuevo contenido tendrá un nuevo letrero. Entren y sigan el camino.

24. Final del hueco infinito

En la exposición camino al final de la secuela hay un hoyo supuestamente infinito. Arrojarse varias veces al hoyo causará que el narrador tenga nuevos diálogos. En el cuarto intento, el narrador decide dejarnos en el hoyo hasta que llega el final.

25. Final de las figuras coleccionables

Tras ver el final de la secuela, tenemos que reunir las seis figuras coleccionables escondidas a lo largo de las oficinas en The Stanley Parable Ultra Deluxe para ver este final.

Pueden encontrar pistas sobre la ubicación de cada figura en la sala de reuniones por la puerta izquierda, pero si desean saber dónde están todas, aquí les indicamos.

En la presentación de los coleccionables que se encuentra camino al final de la secuela. Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho pero no monten el elevador de carga. En su lugar, usen la rampa de madera para seguir por un nuevo camino en el que encontrarán la figura. Es la misma ruta hacia el final de la ventila. Bajando las escaleras que van hacia la oficina del jefe, debajo de ellas. Tras salir del cuarto de empleados, sigan derecho y salten desde el elevador de carga al pasillo de abajo. Sigan hasta la sala con las puertas azul y roja. La figura está detrás de una puerta blanca abierta. No lleven el balde. la figura está escondida en la puerta secreta de la oficina del jefe, antes de tomar el elevador. En el baño que se encuentra antes de entrar en la oficina del jefe.

26. Epílogo

Tras ver el final de las figuras coleccionables, la opción de ver el epílogo aparecerá en el menú principal. Solo hay que seleccionarlo.

Si no aparece, hay que esperar a que ocurran algunos eventos especiales antes de iniciar ciertas partidas. Hay que abandonar por completo el juego y volverlo a iniciar para que estos eventos ocurran.

Guía de todos los finales con el balde de The Stanley Parable Ultra Deluxe

Una vez visto el final de la secuela, aparecerá un ‘balde reconfortante‘ en las oficinas. Al tomar el balde podemos ver nuevos finales si seguimos la ruta hacia los finales del The Stanley Parable original y algunos de Ultra Deluxe.

Estos son los finales viejos de The Stanley Parable que cambiarán por finales nuevos si llevamos el balde:

27. Final de la libertad con el balde

28. Final de cuenta atrás con el balde

29. Final del museo con el balde

30. Final de la locura (Mariella) con el balde

31. Final del escape con el balde (el epílogo cambiará un detalle si sacamos este final antes de verlo)

(el epílogo cambiará un detalle si sacamos este final antes de verlo) 32. Final del fondo de la instalación de control con el balde

33. Final de la conferencia con el balde

34. Final de la confusión con el balde

35. Final de sentirse poderoso con el balde (también tiene una versión con diálogo diferente si se devuelven en lugar de arrojarse)

(también tiene una versión con diálogo diferente si se devuelven en lugar de arrojarse) 36. Final del apartamento/teléfono con el balde

37. Final de la persona real con el balde

38. Final de la ventila con el balde

39. Final sin baldes (un final completamente nuevo si se lleva el balde a la zona de las puertas azul y roja)

(un final completamente nuevo si se lleva el balde a la zona de las puertas azul y roja) 40. Final fuera del mapa con el balde

Algunos finales nuevos también cambiarán si tratamos de obtenerlos mientras cargamos el balde:

41. Final del nuevo contenido con el balde

42. Final de la secuela con el balde

¡Listo! Esta guía sin ‘spoilers’ tiene todos los finales viejos, nuevos y con el balde conocidos de The Stanley Parable Ultra Deluxe. Es posible que, debido a la misma naturaleza del juego, esconda aún más. Si llegan a ser descubierto, actualizaremos este artículo.