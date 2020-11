The Textorcist es el juego gratis de la semana en Epic Games Store

Esta semana solo tenemos un juego gratis en Epic Games Store, pero se trata de un divertido título independiente al que vale mucho la pena darle una mirada. Su nombre es The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Este curioso título es una mezcla bastante inesperada de dos géneros: el ‘bullet hell’ y los juegos de mecanografía. Eso significa que vamos a estar esquivando las cientos de balas que llenan la pantalla mientras ‘escribimos’ ciertas palabras para atacar a los enemigos.

El protagonista del juego es el Ray Bibbia, un sacerdote católico con un oscuro pasado que tiene como objetivo acabar con las hordas de demonios que rondan en Roma. Para lograrlo, debe exorcizarlos con las palabras correctas.

También podemos jugar con control, pero eso cambia el estilo de The Textorcist, convirtiéndolo en un juego de ritmo. También tiene un sistema de clasificaciones en línea para que luzcamos nuestros ‘exorcismos perfectos’ ante nuestros amigos.

Para agregar The Textorcist gratis a su biblioteca de juegos en Epic Games Store solo tienen que seguir este enlace y dar click en ‘Obtener’.

Recuerden que solo pueden conseguir The Textorcist gratis hasta las 10:00 a.m. del 19 de noviembre de 2020 (hora de Colombia). Los juegos gratis de la próxima semana serán Elite: Dangerous y The World Next Door.

Fuente: Epic Games Store