The Thing: Remastered, nuevo tráiler del juego anunciado para todas las plataformas actuales

The Thing: Remastered está en desarrollo y se lanzará a finales del 2024 en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC, según anunció Nightdive Studios. El juego original de 2002 fue desarrollado por Computer Artworks y está basado en la película de 1982 de John Carpenter. Es un ‘shooter’ de terror y supervivencia en tercera persona. A través del motor KEX, Nightdive aumenta la resolución y la velocidad de cuadros, al mismo tiempo que mejora los modelos de personajes, las texturas y las animaciones con renderizado 3D avanzado, para una iluminación actualizada y efectos atmosféricos.

En la tundra ártica helada, un misterioso alienígena que cambia de forma ha acabado con la tripulación del centro de investigación U.S. Outpost #31. En The Thing: Remastered, los jugadores se ponen en la piel del capitán J.F. Blake, el líder de un equipo de rescate de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos enviado para investigar los espeluznantes eventos que sucedieron en la película original de The Thing.

Atrapado por los elementos y en riesgo de ser infectado por esta entidad horrible, Blake debe mantener unido a su escuadrón para sobrevivir, ganándose su confianza y asegurándose de que su miedo y paranoia no se apoderen de ellos… ni de él mismo.

Lidera un escuadrón de hasta cuatro personajes no jugables de las clases Soldado, Médico e Ingeniero a través de los 11 niveles aterradores del juego. Alguien de tu escuadrón puede no ser quien parece ser. El alienígena que cambia de forma se esconde dentro de una imitación, así que mantente alerta. Gana la confianza de los miembros de tu escuadrón y minimiza sus niveles de miedo para que no se vuelvan desafiantes o, peor aún, sucumban a la paranoia.

«Muchos de nosotros en Nightdive Studios somos fanáticos fervientes del género de terror, por lo que ha sido un increíble honor trabajar dentro del mundo de la icónica The Thing. La película de 1982 es una obra maestra y verdaderamente una de las piezas de arte más impactantes en el género de terror. Con The Thing: Remastered, honramos ese legado y el increíble juego de Computer Artworks», señaló Larry Kuperman de Nightdive Studios.

Fuente: Nightdive Studios YouTube