Los fanáticos de The Walking Dead que habían esperado poder jugar la historia de Clementine en Nintendo Switch finalmente podrán hacerlo. Skybound Games ha lanzado la segunda temporada y A New Frontier en la eShop. La híbrida de Nintendo ya tenía la primera y la temporada final en su catálogo, por lo que la antología ahora se encuentra completa.

La serie tuvo una extraña línea de tiempo en su lanzamiento en Switch. El primer juego de The Walking Dead debutó en agosto del 2018 y los cuatro capítulos de la temporada final se fueron publicando periódicamente hasta marzo del 2019. Los juegos intermedios estaban agendados para ser lanzados a finales del 2018, pero el inesperado cierre de Telltale Games, junto al despido de sus 25 empleados, lo hizo imposible.

Después del colapso de Telltale, los derechos de la serie regresaron a Skybound Entertainment, estudio creado por el creador original de The Walking Dead, Robert Kirkman. El desarrollador contrató a varios ex empleados de Telltale para finalizar lo que quedaba de la temporada final. Otros proyectos de The Walking Dead para Switch quedaron congelados como la historia centrada en Michonne.

Skybound también pondrá la serie completa por primera vez en Steam. Regresará las dos primeras temporadas a la biblioteca del servicio y agregará A New Frontier y la temporada final. Esta última se lanzó por medio de Epic Games Store.

Telltale Games revivió en cierta forma luego de la adquisición por parte de LCG Entertainment. Sin embargo, el acuerdo no incluyó los derechos por The Walking Dead. Este nuevo Telltale está ahora trabajando en la secuela de The Wolf Among Us.

