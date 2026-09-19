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The Walking Dead: Streets of Survival, tráiler de lanzamiento del beat ‘em up de caminantes

Caminantes no hay camino.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Trailmark Games y AMC Global Media presentan el tráiler de lanzamiento de The Walking Dead: Streets of Survival. Los jugadores pueden abrirse paso a base de golpes, tajos y disparos a través de doce niveles basados ​​en la icónica serie de televisión de AMC, sin contar los ‘spin-off’.

Inspirado en el arco argumental ‘All-Out War’ (Guerra total) de la serie The Walking Dead de AMC, The Walking Dead: Streets of Survival ofrece una campaña para un jugador cargada de acción y sin concesiones, que enfrenta a Rick y a sus aliados contra los despiadados Salvadores y las implacables hordas de muertos vivientes. Juega como supervivientes emblemáticos –Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne o el temible Negan– mientras luchas contra enemigos vivos y muertos en escenarios clásicos como el Santuario, Hilltop, Alexandria y otros.

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Este título totalmente nuevo cuenta con combos y remates devastadores, secuencias de acción dinámicas, gráficos de estilo pixel art retro y momentos intensos centrados en la historia. Sobrevive al apocalipsis con una jugabilidad de combate fluida y satisfactoria. Utiliza brutales combos cuerpo a cuerpo, ataques a distancia para despejar multitudes o una combinación de ambos en peleas frenéticas.

Enfréntate a abrumadoras hordas de caminantes y enemigos despiadados. Lucha contra ejércitos de muertos vivientes que avanzan sin tregua y peligrosas bandas de Salvadores. Tendrás que pelear por cada centímetro de terreno y adaptarte a medida que surjan nuevas amenazas. Enfréntate a poderosos caminantes favoritos de los fans, como Winslow o el caminante del pozo, y lucha contra Negan, Simon y los Salvadores en intensos combates de varias fases que pondrán a prueba tu habilidad, estrategia e instinto asesino.

Domina el repertorio de movimientos de cada personaje y supera múltiples niveles de dificultad en una experiencia diseñada para ser jugada una y otra vez, con desafíos crecientes. También puedes optar por el Modo fácil para una experiencia de juego más casual.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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