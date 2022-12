The Witcher 3: Wild Hunt, edición completa y mejorada (PS5) – Impresiones

La enorme popularidad que gozan actualmente las obras de Andrzej Sapkowski se debe principalmente a la tercera entrega de la saga de videojuegos basados en ellas. Podemos argumentar que sin el excelente recibimiento de ese título, no existiría la serie de Netflix ni se habrían lanzado las novelas en tantos idiomas. El segundo juego fue muy bueno, pero no tuvo tanta relevancia y entre menos hablemos del primero, mejor. The Witcher 3: Wild Hunt es la piedra angular de la franquicia y por eso es tan importante su relanzamiento en forma de una versión mejorada para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Sentimos que es un poco absurdo cantar alabanzas hacia este juego más de siete años después de su lanzamiento original. La alta calidad de su jugabilidad, narrativa y mecánicas de juego es bien conocida y nosotros le dimos una de las pocas notas perfectas que hemos asignado a un videojuego. Pero eso no significa que no tengamos nada que decir sobre esta nueva versión.

La versión mejorada de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition para PS5, Xbox Series X|S y PC es mucho más que una simple remasterización. Tan pronto comenzamos a recorrer los familiares caminos de Huerto Blanco a lomos de Sardinilla nos quedamos asombrados ante los bellos paisajes y lo vibrante que luce este mundo. The Witcher 3 lucía muy bien cuando salió en 2015, pero esta es una considerable mejora gracias a las texturas de alta resolución y el rendimiento a 60 fps (cuadros de animación por segundo).

Ya que esta es una actualización gratis, sabemos que muchos poseedores del juego original con la suerte de tener un buen PC o una consola de la actual generación se están haciendo la misma pregunta…

¿Vale la pena jugar otra vez The Witcher 3 aprovechando la versión mejorada para PS5, Xbox Series X|S y PC?

El relanzamiento de las novelas y la popularidad de la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill han hecho que muchos fanáticos del juego sientan ganas de volver a este mundo, pero su larga duración —llegar al final puede tomarnos más de 50 horas, el doble si nos distraemos con actividades opcionales— puede desanimarnos.

Aunque la historia, el ritmo de juego y desarrollo no han cambiado nada, las pequeñas mejoras de calidad de vida, el rendimiento aumentado y la mayor resolución hacen que la experiencia sea más fluida y agradable. Incluso los reducidos tiempos de carga pueden cortar una cantidad considerable de tiempo en las partidas. Esto hace que volver a The Witcher 3 sea una excelente forma de seguir experimentando el mundo creado por Sapkowski mientras llega el cuarto juego o la tercera temporada de la serie.

Pero los más beneficiados serán quienes hayan dejado la aventura iniciada o no hayan experimentado su contenido adicional. El juego hace que sea sencillo retomar la historia donde la dejamos, permitiendo incluso que migremos nuestra partida desde cualquier plataforma. Además, podemos acceder directamente al contenido de las expansiones DLC Hearts of Stone (Corazones de piedra) y Blood and Wine (Sangre y vino) y el juego nos “regala” un Geralt con el nivel necesario para sobrevivir en ellas.

Pero hay un tercer grupo formado por quienes nunca han jugado The Witcher 3 y desean hacerlo. Esta es, por supuesto, la mejor manera de disfrutar este título. Si ya tienen la edición completa en su ‘backlog’, pueden actualizarla sin costo a la versión mejorada. Si apenas la van a adquirir, se encuentra a un precio reducido.

¿Las otras mejoras de esta edición valen la pena?

Como ya dijimos cuando anunciamos la llegada de esta versión mejorada, The Witcher 3 no solo recibirá mejoras técnicas para PS5, Xbox Series X|S y PC, sino también algo de contenido extra. Es posible pensar que se trata solo de contenido estético que sacará una sonrisa a los fanáticos de la serie de Netflix, pero es mucho más que eso: hay una nueva misión completa en la que desbloqueamos las armaduras que usa Geralt en la serie.

Esta nueva misión no es muy larga, pero tiene nuevas líneas de diálogo del protagonista e incluso un nuevo enemigo. Vale la pena volver a este juego así sea solo una hora para vivir esta nueva y corta aventura.

El resto de adiciones, como la nueva apariencia para Jaskier/Dandelion y la nueva armadura de Nilfgaard, sí son puramente cosméticas. Lo bueno es que no es necesario tener PS5 ni Xbox Series X|S para disfrutar de este nuevo contenido, ya que también está disponible gratis para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

60 fps o trazado de rayos

Igual que muchos otros juegos de la actual generación de consolas, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete edition tiene dos opciones gráficas en PS5 y Xbox Series que nos permiten darle prioridad al rendimiento o a mejoras en la calidad gráfica.

La opción por defecto es la de rendimiento y permite jugar a 60 fps (cuadros de animación por segundo) de forma bastante estable, con fluctuaciones mínimas. De este modo, el juego se ve y se juega de forma muy fluida. La otra opción es la de activar el trazado de rayos. Aunque es verdad que mejora la iluminación y calidad de los reflejos —solo hay que ver cómo luce el río de Huerto Blanco al comienzo del juego para notar la diferencia— el rendimiento se reduce a 30 fps.

Aunque luce bien, creemos que no vale la pena perder la mejoría en rendimiento. No es que el juego funcione mal a 30 fps, pero después de experimentarlo al doble no sentimos muchas ganas de volver atrás, no importa lo bien que luzca de otra forma.

Las mejoras que le faltaron a The Witcher 3: Wild Hunt – Complete edition para PS5, Xbox Series X|S y PC

No cabe duda que esta es la mejor versión existente de la mejor aventura de Geralt, pero también sentimos que es una oportunidad perdida en la que no agregaron cambios y mejoras que necesitaba. Para comenzar, el juego sigue sin doblaje al español, aunque la traducción de los textos y subtítulos es bastante decente.

También nos hubiera gustado ver mejoras al sistema de combate. Tiene algunas que hacen más sencillo la selección de Señales, pero este sigue siendo el elemento más débil del juego. Cambiar de objetivo y controlar la cámara en medio de un combate sigue siendo frustrante y los golpes carecen de impacto, haciendo que los enfrentamientos pierdan inmersión. Esto resulta extraño porque esta versión de The Witcher 3: Wild Hunt aprovecha muy bien la vibración háptica de los controles DualSense de PS5 al realizar acciones como galopar en el caballo, pero los golpes de espada no tienen ningún efecto.

T

El manejo de inventario es otro elemento que merecía algunos cambios extra para que resultara más sencillo e intuitivo. El modo foto es una adición bienvenida, pero no tiene muchas herramientas. No hay forma de cambiar la expresión de Geralt y resulta increíble que no tenga filtros con diferentes efectos.

En conclusión…

The Witcher 3: Wild Hunt es justamente considerado uno de los mejores RPG de todos los tiempos y esta versión mejorada acentúa sus fortalezas para hacerlo brillar aún más. Aunque todavía tiene algunos defectos, vale la pena perderse en su mundo durante docenas de horas. Si nunca lo han jugado, esta es su mejor oportunidad para hacerlo.

Impresiones basadas en una copia digital de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition con mejoras para PS5 brindada por CD Projekt Red.