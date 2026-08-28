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The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2

Brujero portatilero.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Tras su anuncio durante Gamescom 2026 con noticias de The Witcher IV, se reveló el primer video de jugabilidad de The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered para Nintendo Switch 2. CD Projekt Red presentó una muestra jugable para la prensa en la Gamescom. Dado que el lanzamiento del 29 de septiembre está muy cerca, es importante recordar que los propietarios de la versión de The Witcher 3: Wild Hunt para Switch recibirán la de Switch 2 completamente gratis.

Gráficamente, supone un gran salto con respecto a esa versión en términos de resolución, efectos y otros. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered moderniza el RPG de acción que marcó a una generación con una serie de mejoras visuales, de rendimiento, jugabilidad y mucho más.

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Conviértete en Geralt de Rivia, un cazador de monstruos a sueldo, y recorre los devastados Reinos del Norte para encontrar a tu hija adoptiva, Ciri, antes de que las fuerzas espectrales de la Cacería salvaje se apoderen de su increíble poder. La versión remasterizada incluye dos expansiones aclamadas por la crítica: Hearts of Stone y Blood and Wine, que amplían aún más la legendaria historia.

Domina el arsenal de un brujo, encarna al Lobo blanco y demuestra a tus enemigos lo que significa ser un brujo con una variedad de espadas, pociones, bombas, magia de combate y demás.

🧙‍♂️

Fantasía oscura futurista

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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