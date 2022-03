CD Projekt RED anunció un nuevo juego de The Witcher

El mundo de ‘el brujo’ es más popular que nunca. La serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill es un éxito absoluto y hay más temporadas y ‘spin-off’ en camino. El videojuego The Witcher 3 sigue siendo muy querido entre los videojugadores y la saga de novelas en que están basadas las demás obras aumenta sus ventas cada vez que alguien menciona a Geralt de Rivia. El estudio polaco CD Projekt RED está aprovechando el momento para anunciar que un nuevo juego de The Witcher ya está en desarrollo y será el comienzo de una nueva saga.

No dieron muchos detalles sobre esta cuarta entrega de la serie de videojuegos. El anuncio está acompañado por una imagen que muestra el icónico colgante del lobo semicubierto de nieve, pero eso no dice mucho.

Lo que sí sabemos es que el nuevo juego de The Witcher está siendo desarrollado en el motor gráfico Unreal Engine 5. Esto se debe a una nueva una asociación estratégica de varios años de CD Projekt RED con Epic Games. Dejar el motor REDengine atrás seguramente es una buena idea. Es bien conocido que el estudio tuvo muchos problemas desarrollando Cyberpunk 2077 con esta herramienta. Aunque ese juego mejoró mucho tras múltiples actualizaciones —aquí pueden leer nuestra reseña de su versión 1.5— resulta claro que el motor que usaban ya no estaba a la altura de lo que querían lograr.

Todavía no sabemos cuál es la fecha de lanzamiento de The Witcher 4 ni si este será su nombre definitivo. Asumimos que llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC, pero no podemos afirmarlo con total seguridad. Tampoco conocemos si Geralt repetirá su rol como protagonista, si dará paso a Ciri o controlaremos a alguien nuevo. Sigan pendientes de GamerFocus, pues revelaremos más información al respecto tan pronto las tengamos.

Fuente: sitio web oficial de la saga