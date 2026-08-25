The Witcher IV se le tiene pero se le demora, hasta el 2028 según CD Projekt Red

CD Projekt Red anunció que The Witcher IV —anunciado en diciembre del 2024— se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC hasta el 2028. La noticia se dio a conocer a través de un mensaje del codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michal Nowakowski.

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«Este año vamos a lo grande con algo muy especial: The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past. Tenemos mucho de la expansión para mostrar, incluyendo un adelanto de su oscura historia y el nuevo contenido que traerá, así que acompáñennos en Gamescom si pueden, donde tendremos un gran stand en el pabellón 8 y un equipo listo para mostrarles el primer vistazo completo de Songs of the Past. Y no se pierdan las transmisiones especiales de Red cuando se emitan en directo todos los días. Incluso podríamos tener una o dos sorpresas que compartir».

«Por supuesto, hay mucho más sucediendo en el mundo de The Witcher. En CD Projekt Red, nuestro equipo trabaja arduamente en una nueva saga, protagonizada por Ciri. Contamos con más de 500 desarrolladores de gran talento que se esfuerzan por crear algo realmente especial para ti. The Witcher IV ofrece un vasto e inmersivo mundo abierto, una jugabilidad intensa y llena de acción, y una historia profunda e impactante que esperamos te acompañe durante mucho tiempo. En resumen, este es nuestro juego más grande, audaz y ambicioso hasta la fecha».

“Sé que están ansiosos por saber cuándo saldrá. Es la pregunta que nos hacen constantemente. Si bien no mostraremos The Witcher IV en el evento y aún no podemos compartir una fecha exacta, les puedo decir esto: The Witcher IV tiene como objetivo su lanzamiento para 2028. Sé que es un poco largo y que les encantaría jugarlo antes, pero dejen que el equipo se encargue del resto. La espera valdrá la pena. Hasta entonces, habrá mucho más de The Witcher, incluyendo Songs of the Past, que se lanzará en 2027. Y pueden estar seguros de que Gamescom también está en nuestros planes para los próximos años. ¡Nos vemos en el camino!”