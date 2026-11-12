The Wolf Among Us Remastered – Reseña (PC)

El juego original de The Wolf Among Us debutó en el año 2013, desarrollado por Telltale Games basándose en el universo del cómic Fables de Bill Willingham. Con el tiempo se convirtió en un título aclamado y querido por los jugadores gracias a su estilo artístico, la atmósfera y el drama de sus personajes, logrando destacar incluso entre otros proyectos de la compañía como los juegos de Batman, Volver al Futuro o The Walking Dead. Así que en nuestra reseña de The Wolf Among Us Remastered,lees contaremos si vale la pena vivir de nuevo esta aventura y si las novedades que incluye la remasterización justifican su compra.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de The Wolf Among Us Remastered. Seguir

¿Cuál es la historia de The Wolf Among Us Remastered?

La historia de The Wolf Among Us se sitúa aproximadamente veinte años antes de los eventos de los cómics y funciona como una precuela. La trama gira en torno a Fabletown, un vecindario en la ciudad de Nueva York habitado por personajes de cuentos de hadas inmortales que intentan vivir en el mundo moderno tras el colapso de su tierra natal. El protagonista de esta aventura es el Lobo Feroz, conocido ahora como Bigby Wolf, quien trabaja como el alguacil de la comunidad y debe lidiar con problemas como el asesinato, el crimen organizado y la prostitución.

La historia comienza cuando Bigby acude a un altercado en el apartamento de su némesis, el Leñador y rescata a una joven que huye. Horas más tarde, la cabeza cercenada de esta mujer aparece frente al edificio de Bigby, descubierta por Blancanieves, quien es la asistente del alcalde. Junto a ella, Bigby debe investigar el caso para descubrir una amplia red de intriga y resolver el misterio antes de que el frágil orden de Fabletown se desmorone.

¿Cuáles son las novedades de The Wolf Among Us Remastered?

Esta versión remasterizada incluye los cinco episodios originales de la historia junto con diversas mejoras y contenido adicional. Entre las novedades más destacadas se encuentra una mejora gráfica sustancial con mayor detalle en los modelos de personajes y entornos. Además de mejoras significativas en el rendimiento y un modo Noir que torna el juego en blanco y negro emulando el estilo del cine clásico.

Además en The Wolf Among Us Remastered, Telltale ha añadido cinco escenas eliminadas que se pueden ver desde el menú principal y aproximadamente una hora de material detrás de cámaras con entrevistas a los desarrolladores. Tanto, las escenas eliminadas como los extras del libro de fábulas se encuentran disponibles en el menú principal antes de iniciar el juego. Sin embargo, esta remasterización pierde la oportunidad de integrar —por lo menos el acceso al libro de fábulas— en un menú durante la partida para buscar información que ayude a dar un mejor contexto de algunos temas al jugador sin tener que romper el ritmo de su partida.

¿Vale la pena The Wolf Among Us Remastered?

La respuesta a si vale la pena depende de si el jugador ya conoce la versión original o se acerca por primera vez al universo de The Wolf Among Us. Para los recién llegados, esta remasterización ofrece la oportunidad de experimentar una excelente historia llena de misterio y de personajes interesantes con mejoras visuales. La toma de decisiones sigue siendo el núcleo de la jugabilidad, permitiendo moldear las prioridades y la actitud de Bigby como un villano reformado o un policía severo, lo que provoca reacciones diversas y de temor en el resto del elenco de personajes.

Sin embargo, el título arrastra varios inconvenientes. Por ejemplo, en el aspecto técnico y jugable, las animaciones de los personajes siguen luciendo rígidas y artificiales, haciendo que los modelos más detallados resalten aún más estas limitaciones. Además los Los eventos de tiempo rápido o QTE se mantienen intactos y continúan resultando anticuados y poco interesantes en especial si el jugador ya experimentado el título original.

Por otro lado, los controles de The Wolf Among Us Remastered no se pueden remapear, visualizar el medidor de tiempo en el modo Noir es difícil y los subtítulos sufren de problemas de contraste en ciertas escenas como las apariciones de Bloody Mary, donde el texto rojo se confunde con el fondo entintado del mismo color. Además, los caminos de la investigación convergen de forma lineal hacia la verdad sin importar las elecciones, lo cual hace que los añadidos no sean lo suficientemente atractivos para aquellos que poseen o jugaron el título original.

Reseña hecha con una copia de The Wolf Among Us Remastered para Stam provista por Telltale.