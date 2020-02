The Wonderful 101 llegará a casi todas plataformas en 2020

Aunque los juegos de PlatinumGames suelen ser alabados por la crítica —finjamos que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan jamás existió—, generalmente pasan por debajo del radar. Con unas pocas excepciones, encabezadas por la franquicia Bayonetta, muchas de sus propiedades intelectuales son desconocidas por el público general. Tal fue el caso de The Wonderful 101 (2013), una exclusiva de Wii U que sufrió por una nefasta campaña publicitaria y las circunstancias particulares de su plataforma. A pesar de su pobre desempeño comercial, el título adquirió estatus de culto entre los amantes de los juegos de acción.

Volviendo al presente, PlatinumGames recientemente recibió una inyección de dinero del gigante asiático Tencent. Ahora, si bien no se sabe si esto último tenga que ver con los recientes acontecimientos, el estudio independiente está concediendo a todos la oportunidad de convertirse en héroes y salvar a una de sus propiedades intelectuales más queridas.

Ser bloqueado por Hideki Kamiya: una de las muchas recompensas disponibles

Lo que en un principio comenzó como una misteriosa página web abierta por PlatinumGames —que apunta al posible anuncio de otros tres juegos— se convirtió en la revelación de la campaña de Kickstarter para llevar The Wonderful 101 a no solo Nintendo Switch, sino Steam y PlayStation 4. A pocas horas del comienzo de la campaña, las primeras tres metas han sido alcanzadas. Todo indica que nadie se quedará sin jugar el peculiar título. No hay que olvidar que esta grata noticia fue precedida por sutiles indicios del director Hideki Kamiya.

Para ver todas las recompensas para aquellos que donen a la causa, basta con seguir este enlace. Cabe recordar que la campaña no tiene límite monetario y, dependiendo de la cantidad de dinero donado, se desbloquearán nuevas recompensas. ¿Acaso veremos contenido inédito?

The Wonderful 101: Remastered está programado para lanzarse en abril de 2020.

