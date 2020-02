The Wonderful 101 tendrá una secuela si la remasterización es exitosa

The Wonderful 101, uno de los juegos más originales de PlatinumGames, regresará al mundo de los videojuegos en el mes de abril. Esto gracias al éxito de la campaña de Kickstarter, la cual logró en tan solo un día recaudar el dinero suficiente para su relanzamiento. Este será para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC vía Steam. El juego, que originalmente fue lanzado para Wii U, volverá con mejor resolución y algunos contenidos extra.

La puerta está abierta para una secuela de The Wonderful 101

Hideki Kamiya, en declaraciones hechas al portal Nintendo Everything, ha comentado que The Wonderful 101 podría tener una secuela. Esto siempre y cuando su relanzamiento sea exitoso. Además agregó, que al momento de lanzar el juego en Wii U el estudio tenía muchas ideas para una posible secuela, Sin embargo, como todos conocemos, las ventas no le hicieron justicia al título dirigido por Kamiya. Por último, el director japonés ha dejado claro que si no se tiene una comunidad de fanáticos no se puede desarrollar una secuela. Así que si existe el apoyo del público es natural que el estudio piense en desarrollar una nueva entrega de la franquicia.

Este juego, cuya campaña de Kickstarter ha logrado recaudar cerca de 1.5 millones de dólares, llegará en el mes de abril para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC.

Fuente: Nintendo Everything