Theatrhythm Final Bar Line – Reseña

En 2012, Final Fantasy cumplió 25 años y Square Enix lo celebró con un ‘spin-off’ musical desarrollado por indieszero. Theatrhythm Final Fantasy para Nintendo 3DS fue una celebración a lo grande de todo el catálogo musical de la serie hasta FFXIII. Algunas canciones fueron el primer contenido descargable pago de 3DS y no tardó en llegar a finales del año a dispositivos iOS. Una secuela subtitulada Curtain Call arribó a 3DS dos años después y acá estamos con la compilación definitiva que es Theatrhythm Final Bar Line para Switch y PS4.

Este juego de ritmo/RPG aprovecha su fuerte carga nostálgica con temas musicales de composición genuinamente excelsa en la saga Final Fantasy. No se queda solo ahí, puesto que ha añadido otras conocidas propiedades de Square Enix y en su momento Japón recibió un exclusivo Theatrhythm Dragon Quest. Aunque el primer juego solo hace uso de la pantalla táctil, a partir de Curtain Call agregó el uso de botones y el ‘stick’. También hubo una versión japonesa para arcades, de la que toma el componente multijugador para Theatrhythm Final Bar Line.

Nadie sabe dónde comienza y termina la estatua de los dioses de Kefka.

La adaptación a consolas modernas omite el uso de la pantalla táctil en el caso de Switch, en su lugar reacomodando lo introducido por Curtain Call. Contrario a otros juegos de ritmo como el clásico Guitar Hero, no necesitas un periférico dedicado ni acertar a los gatillos en las marcas con un botón específico. Aun cuando en algunos de los niveles veamos cuatro líneas para acertar al ritmo de la música, cualquier botón y ‘stick’ cumple con el objetivo. En ocasiones debemos presionar o liberar varios botones y ‘sticks’ al tiempo, por lo que el jugador es libre de encontrar los que mejor se ajusten.

Modos de juego y tipos de gatillos

Hay tres modos principales de juego en Theatrhythm Final Bar Line. Pero antes que nada, entendiendo que es un juego de herencia RPG, debes armar un equipo de cuatro legendarios personajes provenientes de los 15 Final Fantasy y sus ‘spin-off’. Estos pueden subir hasta nivel 99 y niveles estrella, aprender ataques y equipar piedras de invocaciones, para vencer a los enemigos en el fondo de las canciones que tocamos. Todo el equipo cuenta con una barra de salud que decrece en la medida que fallemos gatillos en las líneas de marcas musicales.

BMS

Estos combates se libran principalmente en los niveles BMS (escenarios musicales de batalla), donde cada personaje representa una línea y así mismo ataca. Aquellos círculos de colores son los gatillos. Los rojos solo los presionamos una vez. Para los verdes dejamos sostenido el botón y lo liberamos una vez la línea termine. Los amarillos indican la dirección en la que debemos mover uno o dos de los ‘sticks’, a veces al mismo tiempo. Es un juego de ritmo fácil de aprender y vastamente diabólico en los niveles de dificultad mayores (Definitivo y Supremo).

Por otra parte, los niveles FMS (escenarios musicales de campo) suelen ser de temas más relajados y los personajes en el fondo van explorando, reuniendo cofres con objetos y peleando. En estos escenarios, la línea verde toma diferentes elevaciones o descensos y además de dejar un botón presionado debemos mover la marca con un ‘stick’ a la par de la línea. En 3DS esto resultaba más sencillo al usar el ‘stylus’ que con los ‘sticks’, en especial si alguno de ellos falla en un Joy-Con, que es lo normal. No mover coordinadamente el ‘stick’ al pasar por los puntos en la línea verde, puede romper ‘cadenas perfectas’ y dañar el puntaje.

FMS

Las ‘cadenas perfectas’ se dan al no fallar una sola nota en una canción y esto genera las calificaciones máximas de S, SS o SSS. Tampoco es solo acertar el gatillo de color en la marca, sino en hacerlo en el momento justo y «crítico», no antes ni después. Existen otras dos configuraciones de controles, simple y pares. Simple solo usa un botón para todo, así que es extra fácil. En pares, un jugador se encarga de las dos líneas superiores y otro de las dos inferiores. Estos controles y el estándar guardan sus propios registros de puntajes.

El legado musical de Square Enix

Pese a que sale en 2023, Theatrhythm Final Bar Line hace parte de la celebración por el aniversario 35 de Final Fantasy. El mayor beneficio entre los lanzamientos originales de 3DS y este para Switch/PS4, reside en la expandida librería de canciones. No solo provenientes de FFXV sino de remasterizaciones HD, ‘spin-off’, Mobius, Record Keeper y claro, FFVII Remake. Los DLC y pases de temporada son igual de atractivos, pues irán sumando temas musicales de series como SaGa, Live A Live, The World Ends with You, Octopath Traveler, NieR, Xenogears, Chrono y Mana. De aquí y hasta finales del año.

Advent Children nos dejó una banda sonora de lujo.

Estos se pueden adquirir por paquetes de canciones, en la ‘Edición Digital Deluxe’ o en la ‘Edición Digital Deluxe Premium’. Apreciando la calidad de contenido y la gran cantidad en tiempo de juego de Theatrhythm Final Bar Line, recomendamos adquirir las ediciones de lujo. De esta manera no te perderás un solo tema favorito, aun cuando el juego base ya cuente con 385 canciones.

En los niveles EMS (escenario musical de evento) podemos jugar las canciones a modo de teatro. En lugar de nuestro equipo de personajes, vemos de fondo secuencias animadas o de jugabilidad provenientes de los títulos. Por ejemplo, en el tema de créditos ‘Hollow’, aparecen múltiples secuencias de FFVII Remake, lo más cercano que estará ese juego de la consola Switch. Cada vez que completamos una serie (FF, FF2, FF3, FF4, etc) desbloqueamos un EMS. En este tipo de escenarios las líneas sí caen en vertical pero conservando la jugabilidad de Theatrhythm.

EMS

Un cambio favorable respecto a 3DS, pues este tipo de escenarios repartían los gatillos por toda la pantalla y debíamos seguirlos con el ‘stylus’. Algo que no era muy práctico para disfrutar los videos de fondo en modo relajado.

Progreso RPG

No todas las series y canciones están disponibles desde el principio. Para desbloquearlas debemos avanzar poco a poco en árboles lineales por cada serie. A mitad de camino estos nos recompensan con una llave con la que podemos abrir otra serie de Final Fantasy. Puede parecer, pero no es un progreso lineal y los jugadores son libres de activar las rutas que deseen. La preferencia por ciertas entregas definitivamente tiene mucho que ver. Al fin y al cabo, para la mayoría su primer FF es su FF favorito y entre gustos los colores.

No es necesario completar cada canción con ‘cadenas perfectas’, puntaje o calificación máxima. Simplemente superarla en una de las cuatro dificultades. Sin embargo, completar una canción significa cumplir con una misión opcional. Tal como hacer cierta cantidad de daño, atacar con un elemento de ventaja, utilizar un personaje del juego en cuestión, subir la dificultad, sobrevivir a mayor velocidad de líneas y así. Superar canciones es la norma, completarlas en cada serie –todas las canciones con sus misiones– es otro espinoso asunto.

Con el tiempo, la obsesión personal se convierte en intentar sacar ‘cadenas perfectas’ y SSS en todas tus canciones favoritas. El juego no te obliga, es parte del reto autoimpuesto para que el catálogo resplandezca más de lo que ya es. Como buen RPG también podemos equipar objetos consumibles dentro de las canciones, pero estos no hacen mucha diferencia. Los jugadores pueden dedicarse a liberar canciones sin fijarse en los puntajes y también es válido. El juego se moldea al estilo de cada uno y eso es liberador.

Un tema más malvado que todos los villanos de Final Fantasy juntos.

Absolutamente todos pueden disfrutar de Theatrhythm Final Bar Line aunque claramente esté dirigido a fanáticos de Final Fantasy. Para ser un ‘spin-off’, es musical y fácilmente uno de los mejores en el universo de Square Enix.

Magnum Opus!

Theatrhythm Final Bar Line 9/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente selección musical por toda la historia de Final Fantasy.

- Adaptativo a las habilidades y estilos del jugador.

- 385 canciones aún sin contenidos descargables.

- Alto nivel de reto y rejugabilidad (puntajes, cadenas, misiones).

- Personajes y abundantes coleccionables de Final Fantasy. Lo que no nos gustó - En las líneas verdes sostenidas que usan un 'stick' para guiar la marca, el gatillo puede jugar malas pasadas que cuestan puntos. En resumen Theatrhythm Final Bar Line puede sonar como una excusa para celebrar un par de meses después el aniversario 35 de Final Fantasy. En su lugar, maximiza lo que hizo especial a los juegos originales de 3DS y lo acerca a una mayor cantidad de público. Se vale de la nostalgia por los títulos de Square Enix pero esto es solo el punto de entrada para un cautivante juego de ritmos, que reta al jugador y lo empuja a mejorar valiéndose de sus habilidades y aspectos RPG. Una fórmula musical ganadora, sin pierde alguno, pues entre tanto material de Final Fantasy es imposible no encontrar uno o varios de su gusto. Castigador en sus niveles más altos de dificultad y una grata experiencia para todo tipo de jugadores.

Reseña hecha con una copia digital de Theatrhythm Final Bar Line para Nintendo Switch brindada por Square Enix.