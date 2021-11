¿Alguna vez han sentido ganas de probar un juego de cacería? No hablamos de títulos en los que enfrentamos criaturas fantásticas como los Monster Hunter y Dauntless, sino de participar de una persecución virtual de animales reales como ciervos, lobos y osos. Si ese es el caso, el juego theHunter: Call of the Wild es una excelente opción, sobre todo ahora que está gratis en Epic Games Store.

Este título es obra del estudio sueco Expansive Worlds y pretende ser uno de los simuladores de caza más realistas del mercado. Esto se nota en la calidad visual con la que están recreados sus hermosos paisajes y en el comportamiento de los animales que acechamos. También contamos con una gran variedad de herramientas de cacería —como llamadores y cebos— y armas aptas para animales de diferentes tamaños.

Si quieren agregar el juego theHunter: Call of the Wild gratis a su biblioteca de juegos de Epic Games Store, entren a su página web en la tienda y den clic en el botón ‘Obtener’. Recuerden que deben tener una cuenta de Epic y tener activada la autenticación de dos factores para hacerlo.

La oferta estará disponible hasta las 11:00 a.m. (hora de Colombia) del jueves 2 de diciembre de 2021. Después de eso, el juego base dejará de ser gratis y costará 31.000 pesos.

Ya revelaron que los juegos gratis de la próxima semana en Epic Games Store serán el popular Dead by Daylight y el simulador sobre aprendizaje automático while True: learn().

