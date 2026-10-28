Theos: Cities of Myth, responde al llamado de los dioses griegos, construye y diseña la polis perfecta

Conquista el favor y el poder inigualable de Ares, Atenea y otras divinidades griegas mientras construyes metrópolis que marcaron toda una era en Theos: Cities of Myth, un nuevo juego de construcción y gestión de ciudades de los mismos creadores de Pharaoh: A New Era.

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Diseña y administra sociedades prósperas en la Antigua Grecia, perfeccionando tus habilidades a lo largo de decenas de horas de diversión en las aventuras y en el modo ‘sandbox’, que ofrece una gran libertad creativa. Honra y satisface los deseos de siete poderosas divinidades griegas para escapar de su ira y, al mismo tiempo, obtener bendiciones y favores. Todo esto mientras organizas tu ciudad para atraer a figuras ilustres y beneficiosas para tu asentamiento, como el mismísimo Aristóteles.

Construye un santuario para tu deidad y establece los cimientos de tu ciudad. Asegúrate de complacer a tu dios mientras atiendes las necesidades de tu pueblo. Traza redes viarias eficientes para mantener a tus ciudadanos alimentados y a salvo, reúne recursos para comerciar y mejorar tus edificios; erige majestuosos templos en honor a tu patrón olímpico, permitiendo así que tu ciudad crezca y prospere bajo la atenta mirada de sus dioses.

Gestiona estratégicamente mercados, centros de producción y almacenamiento, escuelas de filosofía, teatros y templos para crear un complejo ecosistema de abastecimiento que optimice el acceso de tus ciudadanos a los bienes y servicios que necesitan para prosperar. Transforma tu territorio, pasando de un modesto asentamiento a una metrópolis capaz de atraer tanto a figuras mitológicas como históricas, gracias a tu poder económico, cultural o militar.

Theos: Cities of Myth llegará a PC (Steam) el 4 de noviembre.