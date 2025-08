THQ Nordic Digital Showcase 2025: todos los juegos anunciados en la presentación, incluido Darksiders 4 para PS5, Xbox Series X/S y PC

THQ Nordic presentó su Digital Showcase 2025 y con ello anunció una buena cantidad de títulos a cargo del distribuidor austriaco para el año en curso y 2026. Como mayor revelación, la desarrolladora Gunfire Games dio a conocer un nuevo ‘teaser’ de Darksiders 4 –juego presentado hace un año– para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam), el regreso de los jinetes del apocalipsis. A continuación puedes ver la presentación completa del THQ Nordic Digital Showcase 2025.

Y los ‘trailers’ por separado de los anuncios más importantes.

Darksiders 4

Darksiders 4 es un juego de acción y aventuras en tercera persona que ofrece combate, desplazamientos y resolución de puzles en un mundo posapocalíptico con una rica historia. Ponte en la piel de uno de los legendarios jinetes, cada uno con sus propias armas y estilos de combate únicos. Vive una acción trepidante y visceral que combina combate cuerpo a cuerpo, desplazamientos fluidos y habilidades sobrenaturales. Recorre paisajes apocalípticos, cada uno repleto de secretos, enemigos y jefes míticos. Darksiders 4 aún no tiene una fecha de lanzamiento.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Anunciado durante la presentación con una nueva historia y un tráiler de juego, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide presenta Fondo de Bikini sumido en el caos cuando Neptuno y el Holandés Errante discuten sobre quién gobierna los mares. La pelea hace que Bob Esponja muera y se convierta en un fantasma, pero gracias a los anillos de mejores amigos que él y Patricio llevan, pueden cambiar quién está vivo y quién está muerto en cualquier momento. Cada uno posee sus propias habilidades únicas de plataformas y combate, y puedes cambiar entre ambos sobre la marcha para enfrentarte a jefes, salvar caras conocidas y completar desafíos.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide llegará a PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC el 18 de noviembre.

Wreckreation

Un nuevo tráiler de Wreckreation mostró el vibrante mundo y el destructivo motor de física del próximo ‘sandbox’ de carreras. El juego se centra en explorar un mundo abierto, encontrar carreras en las que participar y ser tan destructivo como quieras. Wreckreation llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Tides of Tomorrow

Buscas la cura de una enfermedad en un mundo inundado. Eres un viajero del tiempo, así que puedes ver la huella que otros viajeros han dejado, lo que te da pistas sobre las posibles consecuencias de tomar ciertas decisiones. Sin embargo, estas sombras son otros jugadores, todos en el mismo mundo. El juego se trata de decidir si seguirás el camino de quienes te precedieron o te adentrarás en lugares inexplorados y crearás nuevos caminos para los jugadores que vengan después. Tides of Tomorrow llegará a PC el 24 de febrero del 2026.

Wreckfest 2

Wreckfest 2 está disponible para PC en acceso anticipado desde marzo del 2025. Las primeras impresiones de los jugadores en Steam fueron positivas, aunque las opiniones más recientes son mixtas. Durante la presentación, se recordó a los espectadores sobre la disponibilidad actual de este juego de carreras de contacto total.

Sacred 2 Remaster

Revelado durante la presentación, Sacred 2: Fallen Angel (2008) recibirá una remasterización. El RPG de acción recibirá una renovación visual con nuevos modelos 3D y un rediseño de la interfaz, pero por lo demás se mantiene sin cambios. Sacred 2 Remaster llegará a PS5, Xbox Series X/S, y PC.

The Eternal Life of Goldman

El juego de plataformas de aspecto caricaturesco y su atmósfera adorable dan paso rápidamente a imágenes inquietantes y una narración escalofriante. The Eternal Life of Goldman se lanzará para PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC.

Titan Quest 2

Podrás explorar muchos lugares en el próximo RPG de acción inspirado en la mitología griega. Al igual que otros juegos presentados o revelados durante la presentación, Titan Quest 2 da nueva vida a una serie ya conocida, pues el primer juego salió en 2006. Titan Quest 2 ya está disponible en acceso anticipado para PC (Steam/Epic Games Store).

The Guild: Europa 1410

Esta secuela se anticipa con creces a sus predecesores –lanzados a principios y mediados de la década del 2000–, implementando mecánicas y características más modernas de estrategia en tiempo real y RPG para un simulador de vida medieval más completo. The Guild: Europa 1410 llegará a PC.

Gothic 1 Remake

La primera mitad del tráiler recuerda a los jugadores veteranos la historia del juego y presenta a los nuevos jugadores esta reinvención del RPG de acción del 2001. La segunda mitad del tráiler incluye imágenes del juego, que muestran principalmente las mejoras visuales, no la jugabilidad en cada momento. Gothic 1 Remake llegará a principios del 2026 a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Gothic Classic, Gothic 2 Complete Classic y Gothic 3 Classic llegarán a PS5 y Xbox Series X/S en 2026.

Reanimal

Con un nuevo estudio trabajando en Little Nightmares 3, el próximo juego de los creadores de las dos primeras entregas también presentó un nuevo tráiler de Reanimal. La jugabilidad muestra un juego más parecido a Little Nightmares sin ser Little Nightmares. Muchos fantasmas, un montón de ambientes desconcertantes y un par de pequeños luchando por sobrevivir a crueles puzles de plataformas en un mundo peligroso. Reanimal llegará a PS5 Xbox Series X/S, Switch 2 y PC en el primer trimestre del 2026.

Con edición de colección incluida y algo horrorosa.

Fatekeeper

Un próximo RPG de acción en primera persona ambientado en un mundo de fantasía oscura. El protagonista usa diversas armas cuerpo a cuerpo como espadas y garrotes o telequinesis mágica para parar, empujar, cortar y golpear a una serie de monstruos grotescos y humanos por igual. Fatekeeper llegará a PC (Steam) en acceso anticipado en el cuarto trimestre del año.