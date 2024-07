‘Tier list’ de Zenless Zone Zero (Versión 1.0): cuáles son los mejores personajes

Hoyoverse —el estudio chino detrás de éxitos como Genshin Impact y Honkai Star Rail— lanzó a comienzos de julio un nuevo juego gacha con una fantástica ambientación urbana y un enfoque en un vistoso sistema de combate. Vamos a dar una mirada a todos los personajes iniciales de la versión 1.0 de Zenless Zone Zero y organizarlos en una ‘tier list’ para descubrir cuáles son los mejores.

Si están empezando a jugar este título gratis, esta lista de códigos les ayudará a conseguir Películas para sintonizar más personajes y objetos para mejorarlos.

Tipos de personajes

El tipo de personaje determina el rol que jugará en los combates.

Atacante : estos personajes se enfocan en causar daño a los enemigos. Su fuerza y potencial para causar críticos son sus características principales.

: estos personajes se enfocan en causar daño a los enemigos. Su fuerza y potencial para causar críticos son sus características principales. Aturdidor: este tipo de personajes busca llenar lo más pronto posible para ponerlos en un estado en el que podemos causarles daño masivo.

este tipo de personajes busca llenar lo más pronto posible para ponerlos en un estado en el que podemos causarles daño masivo. Auxiliar: los personajes que apoyan al equipo mediante curación, aumento de daño, defensa y otras propiedades.

los personajes que apoyan al equipo mediante curación, aumento de daño, defensa y otras propiedades. Anómalo : estos personajes tienen más capacidad de causar estados alterados a los enemigos.

: estos personajes tienen más capacidad de causar estados alterados a los enemigos. Defensor: ellos son los tanques que tienen mayor defensa y aguantan más daño mientras los demás causan daño, aturdimiento y más.

Atributos

El atributo que tenga un personaje determina el tipo de ataques que realiza y la anomalía que le puede causar a un enemigo tras golpes reiterados. Los atributos en Zenless Zone Zero son Físico, Ígneo, Eléctrico, Glacial y Étereo.

Antes de viajar a una Cavidad, es buena idea mirar cuáles son los enemigos que enfrentaremos y a cuál atributo son débiles para seleccionar un equipo adecuado. Tener varios personajes del mismo tipo, atributo o afiliación en un equipo les da ciertas ventajas.

Tier List de personajes de Zenless Zone Zero

Tras dedicar varias horas a la versión de lanzamiento (1.0) de Zenless Zone Zero y estudiar cuidadosamente las capacidades de todos los personajes para descubrir cuáles son los mejores, organicé este ‘tier list’ usando esta plantilla en TierMaker.

Vamos a analizar todos los componentes de esta ‘tier list’ a continuación.

¿Cuáles son los mejores personajes de Zenless Zone Zero?

Tier S – los mejores personajes

Idealmente, estos son los personajes que deberíamos tener en el equipo, pero obtenerlos depende de la suerte que tengamos a la hora de usar el gacha. No recomendamos gastar mucho dinero en estos juegos, así que les deseamos la mejor de las suertes a la hora de gastar las películas que obtenemos gratis al jugar.

Si no los consiguen, no se preocupen. Incluso los personajes del ‘tier’ más bajo pueden ser los mejores si los mejoramos y construimos el equipo de Zenless Zone Zero a su alrededor.

Ellen Joe

Atacante – Glacial

No es raro que el primer personaje protagonista de un ‘banner’ de Zenless Zone Zero sea uno de los mejores del elenco inicial del juego. Actualmente es la mejor atacante del juego por la velocidad y potencia de sus ataques. Es mejorada por la capacidad de conseguir cargas de «congelación instantanéa» que aumentan enormemente su posibilidad de hacer críticos y hacen más fácil congelar a los enemigos, dejándolos vulnerables a recibir aún más daño.

Alexandrina ‘Rina’ Sebastiane

Auxiliar – Eléctrico

Siempre es útil tener un personaje de rango en el equipo y, de momento, Rina es la mejor en ello. No solo sus ataques son muy rápidos y dañinos, sino que tienen doble atributo físico y eléctrico. Funciona mejor en equipos eléctricos o con personajes con armas de fuego gracias a su capacidad de mejorar la penetración de atraques, pero es suficientemente dinámica para servir en cualquier composición.

Nekomiya Mana

Atacante – Físico

Puede que su falta de un atributo la haga parecer menos interesante, pero Nekomiya es uno de los mejores personajes de Zenless Zone Zero o incluso el mejor de todos si lo que nos interesa es atacar incesantemente. Su velocidad de ataque es altísima y puede tener resistencia a la interrupción. Perfecta para causar daño sin pensar en nada más.

Von Lycaon

Aturdidor – Glacial

Este elegante furry es el mejor aturdidor de la versión 1.0. Sus combos son devastadores y mejorados por su capacidad de cargarlos para infligir más daño, aturdimiento y eventualmente congelación. Su aturdimiento es aún más útil si está en un equipo con otro personaje de la misma afiliación, lo que hace que en un equipo con Ellen Joe ambos sean imparables.

Tier A – buenos personajes

Estos personajes tal vez no sean los más poderosos del juego, pero son supremamente útiles y les recomendamos tenerlos en consideración a la hora de formar un equipo.

Nicole

Auxiliar – Etéreo

Aunque Nicole sufre por la ausencia de otros personajes de atributo etéreo, sigue siendo enormemente útil. Su capacidad de «juntar» enemigos y causarles daño de área mientras les baja la defensa es perfecto para que sus compañeros atacantes les causen daño en grupo. Su estilo de juego es muy diferente al de los demás y puede ser complicado aprender a manejarla bien, pero vale la pena sobre todo porque es un personaje gratis.

Grace

Anómalo – Eléctrico

A simple vista no parece que Grace sea especial entre los personajes de rango, pero eso cambia cuando vemos su potencial para la acumulación de anomalía eléctrica, la cual puede aumentar incluso cuando no está en el campo. Si está acompañada de Rina, los enemigos van a sufrir mucho bajo su electrocución.

Koleda

Aturdidor – Ígneo

Por si misma, Koleda es una muy buena aturdidora con aceptable despliegue de daño, pero no resulta especial y pareciera más adecuada para el ‘tier B’. Pero si la ponemos en el mismo equipo con Ben, sus ataque son tan devastadores y dañinos que puede ocupar el doble rol de aturdidora y DPS.

Soukaku

Auxiliar – Glacial

Esta curiosa oni tiene alta capacidad para causar anomalía Glacial, pero es su habilidad de «izar el estandarte» la que la hace especial debido a lo mucho que aumenta su propio daño y el de sus compañeros de equipo. Funciona mejor en equipos enfocados al daño glacial.

No. 11

Atacante – Ígneo

A falta de Ellen Joe, No. 11 es la mejor atacante del juego y sus ataques ígneos son inigualables (literalmente, no hay otro atacante ígneo de momento en el juego). Sus combos resultan fáciles de hacer y se puede causar acumulación ígnea presionando los ataques en el momento adecuado. Es un personaje simple, pero útil.

Lucy

Auxiliar – Eléctrico

Otro excelente personaje de soporte que no necesita quedarse en el campo para causar daño ni para aumentar el ataque de sus compañeros. Simplemente dejen a sus jabalíes guardianes en el campo haciendo el trabajo por ella mientras sus compañeros hacen lo que tengan que hacer.

Tier B – Personajes aceptables

A falta de mejores personajes, un equipo formado por estos agentes puede hacer bien el trabajo.

Anby

Aturdidor – Eléctrico

Sentimos mucho cariño hacia Anby porque fue el primer personaje que controlamos en el juego, pero a menos que la mejoremos bastante podemos reemplazarla por otros aturdidores. Con un buen nivel y aprendiendo a activar consistentemente el tercer ataque de su combo, seguirá siendo útil por mucho tiempo.

Ben

Defensor – Ígneo

Ben es el único personaje defensor del juego en el momento, pero hasta ahora no hay enemigos que nos hagan necesitar un tanque como él y sus ataques, aunque poderosos, son muy lentos. Puede ser muy útil para jugadores que quieran ir a lo seguro, pero de momento lo que lo pone en el ‘Tier B’ en lugar del ‘C’ es lo mucho que potencia los ataques de Koleda.

Antón

Atacante – Eléctrico

Antón es un muy buen personaje en un equipo eléctrico, pero la necesidad de usar su ataque especial EX para causar el mayor daño posible lo pone por debajo de otros atacantes.

Piper

Anómalo – Físico

De momento, Piper solo resulta útil en un equipo con Nekomiya, ya que la chica gato puede causar mucho más daño a enemigos afectados por la anomalía asalto en la que se enfoca esta pequeña usuaria de un hacha. De resto, no vemos qué podemos hacer con ella.

Tier C – Sirven si no se tienen personajes mejores

Recomendamos cambiarlos por otros cuando tengan oportunidad. Eso no significa que no puedan ser útiles ni divertidos. Si quieren formar un equipo con ellos, adelante.

Billy

Atacante – Físico

Para ser el primer atacante que conocemos en el juego, Billie no causa demasiado daño a los enemigos. Es útil para atacar grupos al comienzo del juego, pero rápidamente es reemplazado por otros personajes.

Corin

Atacante – Físico

Otro personaje que podemos conseguir gratis si redimimos los regalos que nos dan por jugar en lanzamiento. Corin es divertida de usar gracias a su curioso «cortapizzas», pero este tiene poca capacidad a la hora de enfrentar múltiples enemigos a la vez. Si no tienen más personajes, es la DPS por excelencia, pero recomendamos cambiarla por otro atacante rápidamente.

Les recordamos que esta ‘tier list’ de los mejores personajes de Zenless Zone Zero solo aplica para los personajes de la versión 1.0 en su lanzamiento. El 24 de julio llega el nuevo personaje Zhu Yuan y puede hacerle un cambio bastante radical a este listado.