Time Stranger hace una adorable referencia al primer juego de Digimon

El más reciente título de la franquicia de los monstruos digitales ha sido todo un éxito. Aunque es una historia independiente dentro de este universo, hace algunas divertidos ‘guiños’ a pasadas series y juegos del universo. Una de las referencias que más nos gustó de Digimon Story Time Stranger es la que hace a Digimon World el primer videojuego basado en la franquicia y que salió originalmente para la primera consola de PlayStation en el año 1999.

Si no recuerdan ese juego —o tal vez ni siquiera habían nacido para entonces— fue un RPG en el que controlábamos a un chico que era arrastrado al Digimundo para salvar ese universo. Debíamos entrenar a nuestra mascota para que fuera más poderosa y enfrentar a otros Digimon en batallas que no controlábamos directamente. Aunque tuvo reseñas mediocres, fue un éxito de ventas, especialmente porque muchos lo presentaron como «la alternativa a Pokémon en PlayStation.

Somos muchos los que sentimos cariño y nostalgia por este juego a pesar de lo frustrante que podía ser. Es por eso que nos alegró mucho encontrar una referencia a ese juego en el nuevo Digimon Story Time Stranger.

Tras un par de horas de juego conocemos a jugar conocemos a un personaje llamado Aegiomon.

Este es un Digimon humanoide que se encuentra en el mundo humano. Para ocultar sus cuernos, uno de los personajes le presta ropa de niño. Así es como luce.

¿La reconocen? La ropa de Aegiomon en Digimon Story Time Stranger es la misma que tenía el protagonista de Digimon World

Además de esta referencia, el juego también hace guiños a la serie de anime original — Digimon Adventure — con los trajes de dos de sus paquetes DLC de pago. Estos permiten vestir a los protagonistas con trajes de Tai, Mimi, T.K. y Kari y de sus respectivos Digimon acompañantes: Agumon, Gatomon, Palmon y Patamon.

Digimon Story Time Stranger ya se encuentra disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.