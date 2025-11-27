TimeSplitters Rewind es un remake de la trilogía completamente gratis hecho por fans, con la bendición de Crytek

TimeSplitters Rewind es un proyecto hecho por fanáticos de la franquicia que ofrece una colección de grandes éxitos con mapas, modos, ligas, desafíos y contenido argumental de la trilogía original TimeSplitters. Rewind no es un ‘remake’ tradicional, ya que no cuenta con tres ejecutables independientes, sino que captura el espíritu de los tres juegos en uno. Por lo tanto, a diferencia de una colección o ‘remake’ en HD, es un título independiente.

Al final del desarrollo de este juego, el objetivo de Cinder Interactive es contar con un amplio contenido que abarque los tres juegos, pero el lanzamiento inicial se centra en un subconjunto tanto del contenido existente de los juegos originales como de contenido nuevo. Ha sido un arduo trabajo durante 13 años y finalmente está disponible totalmente gratis al público en PC.

Durante la última década, casi 200 colaboradores han dedicado horas a este proyecto, desde unas pocas hasta miles de horas de desarrollo, algunos aficionados y otros desarrolladores de juegos AAA. Esta es la mayor cantidad de contenido gratuito jamás proporcionado en un videojuego –sin elementos monetizados– y no fue fácil de crear. Básicamente fue hecho juego por pura pasión y con el interés de ver más material jugable de TimeSplitters.

Timesplitters was a hugely underrated franchise. Some fans have made a free version of the campaign here with the blessings of the IP holders. https://t.co/QYFOo33pO6 — Ken Levine (@levine) November 24, 2025

Con el debido permiso de los propietarios de la IP –que ha pasado por varias manos pero fue licenciada por Crytek–, no es como si TimeSplitters Rewind corra riesgo de ser eliminado de la faz de internet, así que bien puedes disfrutarlo en la tranquilidad de tu PC o sistema portable. Plaion de Embracer Group son los actuales dueños de la franquicia TimeSplitters, pero no hay planes cercanos para un nuevo juego en el futuro perfecto, es decir, cercano.