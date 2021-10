Tiny Tina’s Wonderlands – Lanzamiento, ediciones, clases y mucho más

Desde el anuncio de Tiny Tina’s Wonderlands en la inauguración de Summer Game Fest 2021, 2K Games y Gearbox Software han estado revelando nueva información sobre este peculiar ‘spin-off’. Afortunadamente, su ambientación fantástica y reverencia a juegos de mesa como Dungeons & Dragons no será su única característica llamativa. Por medio de su serie de diarios de desarrollo, el equipo detrás de Tiny Tina’s Wonderlands ha compartido información bastante interesante sobre el título en lo que respecta a historia y jugabilidad.

En este artículo, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre el juego. Esto incluye desde la fecha de lanzamiento de Tiny Tina’s Wonderlands y los contenidos de sus ediciones hasta sus novedades en materia de jugabilidad con respecto a Borderlands y clases jugables.

¿Cuándo será el lanzamiento de Tiny Tina’s Wonderlands?

La fecha de lanzamiento de Tiny Tina’s Wonderlands será el 25 de marzo de 2022.

¿De qué tratará la historia de Tiny Tina’s Wonderlands?

Tras su anuncio, Ahsly Burch —actriz de voz de Tiny Tina— dio a conocer que este nuevo juego está inspirado en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep (2013). Al igual que en el DLC para Borderlands 2 (2012), la historia de Tiny Tina’s Wonderlands tendrá como ambientación una partida de Bunkers & Badasses. En esta parodia de Dungeons & Dragons, Tiny Tina será la Bunker Master y narradora. ¿Cuál será la misión de los jugadores? Al servicio de la reina Butt Stalion, los valientes aventureros deberán detener al Dragon Lord y devolver la paz al reino.

Por supuesto, la campaña de Bunkers & Badasses no será la única historia:

«Una de las mejores cosas de los juegos de mesa en general es poder jugar con amigos. Esa es la sensación que queríamos crear en Tiny Tina’s Wonderlands y creo que debe quedar reflejado en gran parte a través de los diálogos en la mesa y el comportamiento de los personajes. Tenemos que sentir que se creó una dinámica de reciprocidad que aporte realmente a la experiencia». Matt Cox, director creativo de Tiny Tina’s Wonderlands

¿Cuáles personajes estarán presentes?

Además de Tiny Tina, se han confirmado que los siguientes personajes la acompañarán:

Capitán Valentine , interpretado por Andy Samberg

, interpretado por Andy Samberg Frette , interpretada por Wanda Sykes

, interpretada por Wanda Sykes Dragon Lord, interpretado por Will Arnet

¿Los jugadores podrán crear su propio avatar?

Por primera vez en la franquicia Borderlands, los jugadores podrán crear su propio avatar desde cero en vez de ser obligados a escoger entre una lista de personajes predeterminados. La personalización no se limitará a lo estético, ya que será posible asignar puntos en diversas aptitudes/estadísticas e incluso mezclar dos clases. Sin embargo, los detalles de cómo funcionará este sistema de creación/personalización se desconocen por el momento.

¿Cómo será la jugabilidad de Tiny Tina’s Wonderlands?

Aunque inspirado en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, Ahsly Burch dio a conocer que la jugabilidad de Tiny Tina’s Wonderlands se distinguirá de la saga Borderlands de varias formas. Uno de estos factores diferenciadores será el lanzamiento de hechizos, que serán de uso ilimitado. No obstante, tendrán un tiempo de recarga. Habrá cuatro tipos básicos: bola de fuego, misil mágico, hidra invocada o meteoro gigante. Similar a las armas que podrán hallarse en la aventura, las propiedades y el daño elemental de estos ataques pueden variar. Cabe mencionar que Tiny Tina’s Wonderlands no tendrá granadas como en Borderlands.

Como si las armas y hechizos no fueran suficiente, los jugadores podrán llevar equipada el arma cuerpo a cuerpo de su elección en todo momento. No sustituirá a las armas de fuego en lo que respecta a prioridad, pero será una herramienta valiosa al estar en medio de hordas enemigas. Adicionalmente, la construcción de ‘builds’ permitirá diversificar sus aplicaciones:

“Por ejemplo, un ataque bien hecho podría reducir la reutilización de una habilidad o devolver munición. Si quieres un personaje multiclase y estás distribuyendo tus puntos heroicos y tus pasivas en hechizos y cuerpo a cuerpo, puede que te interese elegir equipo cuerpo a cuerpo que devuelva tiempo de reutilización de hechizos para sacar todo el partido a esas relaciones. Para nosotros, el cuerpo a cuerpo sigue siendo algo secundario. Sin embargo, si lo comparamos con juegos anteriores, queremos que se use más que nunca”. Matt Cox, director creativo de Tiny Tina’s Wonderlands

Otra novedad con respecto a la saga principal será el supramundo. Este será una representación de Wonderlands en forma de tablero. Por fortuna, no solo será una referencia a juegos de mesa como Dungeons & Dragons. Desde esa interfaz, los jugadores podrán explorar el mundo a gusto e incluso toparse con zonas opcionales. También encontrarán objetos coleccionables, tales como las piezas de altar —que desbloquearán ventajas pasivas— y los dados de la suerte. Estos últimos permitirán encontrar objetos de mayor rareza.

No obstante, justo como en Dungeons & Dragons, el explorar implicará riesgos. Mientras avanzan por el tablero, los jugadores se verán involucrados en combates aleatorios. Por fortuna, Matt Cox ha hecho énfasis en que estos encuentros no serán «intrusivos»:

“Siempre podrás decidir si quieres enfrentarte a esos encuentros aleatorios y muy pocos serán una interrupción real. Podrád correr lo suficiente como para escapar o atacar cuerpo a cuerpo en el supramundo y escapar del enemigo antes de que te toque. Así explotará y no tendrás que involucrarte en el encuentro”. Matt Cox, director creativo de Tiny Tina’s Wonderlands

¿Qué clases habrá en Tiny Tina’s Wonderlands?

Matt Cox ha dado a conocer que Tiny Tina’s Wonderlands tendrá un total de 6 clases. Por el momento, 2K Games y Gearbox Software solo han revelado las habilidades de un par.

Stabbomancer (Puñalomante)

Entre las clases de Tiny Tina’s Wonderlands, el Stabbomancer es perfecto para los amantes del sigilo.

Los Stabbomancers (Puñalomantes) están especializados en golpes críticos y efectos de estado. Gracias a su velocidad, son capaces de alternar entre pistolas, armas cuerpo a cuerpo y hechizos mientras entran y salen del sigilo. No obstante, son la clase más frágil.

Brr-Zerker

Entre las clases de Tiny Tina’s Wonderlands, el Brr-Zerker es perfecto para combatir de cerca.

Tal como implica su nombre, los Brr-Zerkers son especialistas en daño cuerpo a cuerpo y criogénico. También pueden robar vida de los enemigos caídos con un toque de magia oculta.

¿Podrá jugarse en cooperativo hasta con 4 jugadores?

Sí, pero por ahora se desconoce si Tiny Tina’s Wonderlands tendrá pantalla dividida.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y PC vía Epic Games Store.

¿Qué contienen las ediciones especiales de Tiny Tina’s Wonderlands?

A diferencia de otras ediciones de Tiny Tina’s Wonderlands, la Colección de tesoros no ofrece el juego.

Además de la versión estándar de Tiny Tina’s Wonderlands, los jugadores pueden conseguir tres ediciones especiales: Next-Level, Chaotic Great y Colección de tesoros. La primera viene con el juego base y el paquete Dragon Lord. La segunda tiene todos los contenidos de la edición Next-Level, pero agrega el pase de temporada. Tal como implica su nombre, la última contiene una variedad de coleccionables físicos. Estos incluyen un castillo de Butt Stalion hecho de papel, un mapa de tela de Wonderlans, cartas de tarot, unos pines de enamel, un peluche de Butt Stalion y un módulo de Bunkers & Badasses. Sin embargo, cabe señalar que la edición Colección de tesoros de Tiny Tina’s Wonderlands no contiene el juego base.

¿Ya puede reservarse?

Sí, Tiny Tina’s Wonderlands ya puede reservarse. Sin importar la edición escogida, los que preordenen antes del 25 de marzo recibirán el paquete de armadura Héroe dorado.

¿Cuáles son los requisitos de Tiny Tina’s Wonderlands para PC?

Por el momento, 2K Games y Gearbox Software no han revelado los requisitos de Tiny Tina’s Wonderlands para PC. Se espera que esta información sea revelada a principios de 2022.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!