No es uno ni son dos, son tres los tipos de cartuchos en Nintendo Switch 2 y así se reconocen

Como si la situación con las Tarjetas llave de juego (Game-Key Cards) no fuese lo suficientemente confusa para el consumidor casual, un listado de códigos en los nuevos cartuchos para Switch 2 deja ver lo que son tres tipos de juegos físicos que nos encontraremos en la nueva consola de Nintendo.

Cartucho solo para Switch 2

Por un lado tenemos los ‘first party’ de Nintendo, tipo Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World o las Nintendo Switch 2 Edition de Zelda BotW / TotK. Estos juegos vienen completos en el cartucho físico y contienen en la carátula un código que inicia por LB – xxxxx – xxx – 0. Esta es la forma más tradicional y cercana al cartucho de Switch original, pero solo funciona en Switch 2. Los archivos de guardado vuelven a reposar en la consola, no en el cartucho.

Tarjeta llave de juego solo para Switch 2

Estos cartuchos están designados a la gran mayoría –con escasa excepción de CD Projekt Red– de juegos de terceros o ‘third parties’. En esta lista puedes ver un ejemplo de los que aplican a Japón y probablemente el resto del mundo. Las Tarjetas llave de juego son cartuchos pero no contienen el juego en sí, sino su acceso a la descarga del juego completo en cualquier consola, pues no están atados a una Cuenta Nintendo o usuario en particular.

Son el mayor punto de discordia en Switch 2, puesto que las compañías no invertirían en memorias de alta capacidad (solo confirmado en Cyberpunk 2077: Ultimate Edition y sus 64 GB) y dejan la carga de almacenamiento al usuario, ya sea con el interno de Switch 2 –249 GB de 256 GB– o tarjetas micro SD Express. Su código en la carátula es LP – xxxxx – xxx – 0 y posee el símbolo de una llave en la esquina superior derecha,

Cartucho para Switch y Switch 2

Esta tercera opción puede ser confusa para propietarios del primer Switch, pues los cartuchos con el código LN – xxxxx – xxx – 0 son rojos, tienen el logo de Nintendo Switch 2, pero también se pueden usar en la consola Switch original, coloquialmente ahora Switch 1. Estos cartuchos pueden pasar por «juegos de Switch con una máscara de Switch 2», también conocidos como Nintendo Switch 2 Edition gracias a un paquete de mejora por un precio adicional. Títulos Nintendo Switch 2 Edition como Rune Factory: Guardians of Azuma, Leyendas Pokémon Z-A y Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time hacen parte de este modelo.

En una consola Switch (1), este tipo de cartuchos por supuesto no reciben las mejoras y se juegan tal como un cartucho original de Switch. Básicamente solo los distingue la diagramación en las portadas de las cajas.

Esperamos que con esto queden claras las dudas y la confusión no reine alrededor de Switch 2.

Vía: Nintendeal Twitter