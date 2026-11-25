A estas alturas ya debes llevar varias si no decenas de horas en Leonida dentro de Grand Theft Auto VI. Pero no hay afán en completarlo al 100% para descubrir uno de sus múltiples desenlaces, cuando tienes tantas actividades que hacer opcionalmente por todo el estado. Es posible que durante los diferentes recorridos por los cinco condados te hayas encontrado rarezas y una que otra experiencia sobrenatural. Sin embargo, nunca está de más recordar algunas de las interacciones con Jason y Lucía que el juego no te menciona a menudo e incluso nunca llega a hacer.

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Estos son algunos tips para jugar Grand Theft Auto VI y sacarle el mayor provecho posible.

Mantén presionado Círculo (PS5) o B (Xbox) mientras estás en el vehículo para agacharte, la policía no te verá si pasa cerca mientras te busca.

Pulsa dos veces Triángulo (PS5) o Y (Xbox) para salir del vehículo sin apagar el motor. Es mucho más rápido para realizar una huida.

Usa el pad hacia la izquierda o la derecha para activar las direccionales. El tráfico que viene de frente te cederá el paso y otros conductores te facilitarán el cambio de carril, entre otras cosas.

Mientras mantienes presionado L2, pulsa R3 para cambiar a la vista en primera persona y mirar a tu alrededor.

Dentro de un vehículo, mantén presionado el pad hacia la izquierda y empuja R3 hacia arriba para acceder a las opciones del vehículo (abrir ventanillas, intensidad de luces, abrir o cerrar capota, soltar ancla, etc).

Puedes cambiar o equipar armas desde el interior del vehículo sin necesidad de abrir el maletero.

En una motocicleta, pulsa Cuadrado (PS5) o X (Xbox) para dar una patada; esto puede hacer que otros conductores caigan de sus vehículos. En un auto, abrirás la puerta de golpe para tumbar a alguien.

Los edificios en el mapa aparecen sombreados en dos tonos de azul: el azul oscuro indica que puedes entrar en el edificio, mientras que el azul claro significa que no es posible. Hay muchos interiores por explorar en todo Leonida.

Mantén presionada el pad hacia arriba mientras estás en un vehículo para fijar el objetivo en alguien, igual que haces con L2 cuando vas a pie.

Mantén presionado R1 mientras estás en un vehículo para hacer un gesto obsceno con el dedo corazón. A pie, mantén presionado L2 para fijar el objetivo en alguien y luego pulsa R1.

Pulsa Círculo o B mientras estás en el vehículo para alternar entre los distintos modos de las luces delanteras.

Si mantienes presionado Círculo o B mientras vas a pie, tu personaje realizará acciones como descansar, apoyarse en una barandilla o en una pared, sentarse en el borde de un muelle, etc.

Pulsa dos veces el pad hacia la izquierda para encender o apagar la radio.

Al apuntar con un arma, pulsa Triángulo o Y para cambiar entre las armas largas equipadas, R1 para lanzar el explosivo equipado, el pad hacia la izquierda para cambiar de hombro y R3 para usar la mira.

Puedes entrar directamente en el asiento trasero de un vehículo manteniendo presionado Triángulo o Y mientras estás junto a la puerta; esto ahorra tiempo durante una huida, ya que no tienes que rodear el coche hasta el lado del pasajero.

Pulsa R3 mientras estás en el vehículo para insultar a las personas que te rodean.

Para dirigirte personalmente a un lugar que has visto en Snapmatic, pulsa Cuadrado (PS5) o X (Xbox) y selecciona ‘Establecer destino’.

Si mantienes presionado el botón R2 hasta la mitad en PS5, el primer punto de resistencia del gatillo adaptativo, conducirás respetando el límite de velocidad de la carretera en la que te encuentres.

Recoge armas doradas para guardarlas en tu casillero.

Tu compañero te seguirá en un segundo vehículo si le das la orden de conducir y luego te subes a otro vehículo distinto. Mantén pulsada la flecha derecha del pad para abrir el menú del compañero.

A veces aparecerán indicaciones para escanear revistas, lugares, arte y otros objetos, no solo vehículos. De esta forma, puedes desbloquear nuevos aspectos, elementos estéticos y misiones secundarias. Presta atención a los códigos QR que aparecen en anuncios, como en las vallas publicitarias.

Puedes encontrar palos y pelotas de golf para jugar en cualquier lugar, o con raquetas y pelotas de tenis aunque no acompañado.

Juega en primera persona siguiendo esta guía.

Grand Theft Auto VI es un juego exclusivo de PS5 y Xbox Series X/S.