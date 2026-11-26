El comienzo de GTA 6 no es el típico de la serie Grand Theft Auto, o por lo menos las primeras horas con Jason en los cayos de Leonida, si quitamos los tiroteos de tutorial y otros bloques de polvo blanco. En la casa de Brian ubicada en Key Lento y aún sin Lucía como personaje jugable, con Jason podemos dedicarnos a hacer reparaciones caseras para su llegada, arreglos locativos, compra de mercado, ejercicio con un generoso set de máquinas, visitar a Mandy y arreglar su cañería, jugar en la consola JoySystem –parodia de PlayStation– después de una noche de amigos con Cal, y por supuesto, ver televisión.

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Solo hay tres canales disponibles: Visit Leonida, Weazel y Megamundo, la versión de Telemundo para GTA 6 en Leonida. Este canal de habla hispana tiene todo lo que podrías encontrar en el mundo real, desde producciones en español latino y escandalosos comerciales de champú, hasta otras excentricidades. Además de un típico programa sobre médicos, el otro principal es una parodia a las telenovelas latinoamericanas, en especial a la colombiana Pasión de gavilanes.

En El destino extiende sus alas los acentos pasan por cualquier cantidad de países latinos y la trama no podría ser más absurda o sobreactuada, típica de esos novelones de la mañana y tarde en canales de televisión nacionales. Tal vez México, Colombia y Venezuela sean los países con producciones más famosas entre las telenovelas, así que la de Megamundo sigue el mismo parámetro con personajes gritones, cargados de intriga, lujuria y paisajes muy parecidos a los de Red Dead Redemption 2. Además de Radio La Ola, no es más latino porque no se puede.

Si bien los programas televisivos de Leonida no son obligatorios, nos dan un trasfondo sobre la cultura de Leonida y, en el caso de El destino extiende sus alas, su galán masculino –Andrés de León– resulta aparecer después en una misión principal que tiene lugar muchos años después de dicha novela. «Solo» 40 minutos de programa están disponibles, lo cual es mucho decir para una producción dentro del mismo juego, en la que un equipo trabajó dedicadamente al igual que en series animadas como Macca & Friends.

Elenco de voces de la novela ‘in-game’.

Como Jason, mi primera noche real en GTA 6 me senté a ver Megamundo al caer la noche en la casa playera, tomando una cerveza virtual. Cuando me di cuenta y 40 minutos reales habían pasado, en Leonida esto significó toda la noche y el sol me sorprendió para una nueva rutina en Key Lento. Solo un café para mejorar la resistencia y concentración me podían ayudar. Puedo decir que valió cada perdido segundo.