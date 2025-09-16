Estas son las todas las canciones reveladas para Just Dance 2026

Ya sabemos que la nueva entrega de la megapopular serie de juegos de baile de Ubisoft llegará el martes 14 de octubre de 2025 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Por supuesto, lo verdaderamente importante y lo que queremos conocer sobre Just Dance 2026 Edition es la lista completa de canciones que tendrá en su lanzamiento. Pues bien, para eso estamos aquí.

Recuerden que el modelo de Just Dance hace que la nueva versión «reemplace» a las anteriores cuando la compramos. Conservamos todas las canciones de lanzamiento que tengan los anteriores juegos de la saga que tengamos (desde 2023) y si queremos los cientos de canciones extras que son lanzadas poco a poco, tenemos que pagar la suscripción al servicio Just Dance+.

Si solamente quieren comprar el juego y no preocuparse por canciones extra ni pagar suscripciones, estas son todas las canciones que tendrá Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento. Esta lista se encuentra incompleta y la iremos actualizando a medida que Ubisoft revele más canciones. Deberían ser un total de 40 canciones.

APT. (Graffiti version) – Rosé y Bruno Mars

Counting Stars – OneRepublic

All Star – Smash Mouth

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

Don Raja – Su Real y Distort

Viva la Vida – Coldplay

Feather – Sabrina Carpenter

Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez

DRIP – Babymonster

Abracadabra – Lady Gaga

Big Bad Frog – Austin y Colin

Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis

Good Luck, Babe! – Chapell Roan

Moonlight – Aileen-O

Good Girls – Zanillya & Humphrey Dennis

Girls just wanna have Fun (Sporty version) – Cindy Lauper

Chichika (feat. Metamami) – MariaDennis

En construcción…

De momento, estas son todas las canciones que sabemos que llegarán con Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento. Para conseguir canciones extra deben pagar la suscripción a Just Dance+.