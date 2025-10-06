Estas son las todas las canciones de Just Dance 2026

Ya sabemos que la nueva entrega de la megapopular serie de juegos de baile de Ubisoft llegará el martes 14 de octubre de 2025 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Por supuesto, lo verdaderamente importante y lo que queremos conocer sobre Just Dance 2026 Edition es la lista completa de canciones que tendrá en su lanzamiento. Pues bien, para eso estamos aquí.

Recuerden que el modelo de Just Dance hace que la nueva versión «reemplace» a las anteriores cuando la compramos. Conservamos todas las canciones de lanzamiento que tengan los anteriores juegos de la saga que tengamos (desde 2023) y si queremos los cientos de canciones extras que son lanzadas poco a poco, tenemos que pagar la suscripción al servicio Just Dance+.

Si solamente quieren comprar el juego y no preocuparse por canciones extra ni pagar suscripciones, estas son todas las canciones que tendrá Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento.

APT. (Graffiti version) – Rosé y Bruno Mars

Counting Stars – OneRepublic

All Star – Smash Mouth

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

Don Raja – Su Real y Distort

Viva la Vida – Coldplay

Feather – Sabrina Carpenter

Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez

DRIP – Babymonster

Abracadabra – Lady Gaga

Big Bad Frog – Austin y Colin

Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis

Good Luck, Babe! – Chapell Roan

Moonlight – Aileen-O

Good Girls – Zanillya & Humphrey Dennis

Girls just wanna have Fun (Sporty version) – Cindy Lauper

Chichika (feat. Metamami) – MariaDennis

Don’t Go Breaking My Heart – Lulu y Levon (cover Ubisoft Music)

Cry Baby – Melanie Martinez

Strangers – Sigrid

La Bamba – The Sunlight Shakers (cover Ubisoft Music)

Rocking Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and The Elves

Zombieboy – Lady Gaga

We Just Begun – Stuch y Wost

Pop Muzik – M, Robin Scott

Prehistorock – Ricky Stone

Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti y Amenazandel

Bluey Medley – Bluey

Say Cheese – Paul Russell

I Had Some Help – Post Malone, Morgan Wallen

Louder – Don Elektron y Derek

Spin your Love – Kevin J. Simon (cover Ubisoft Music)

Anxiety – Doechii

Messy – Lola Young

It’s OK I’m OK – Tate McRae

Azizam – Ed Sheeran

Show Me What You Got – Boomborg (Ubisoft Music)

Love Again – Dua Lipa

Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

Estas son todas las canciones que sabemos que llegarán con Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento. Para conseguir canciones extra deben pagar la suscripción a Just Dance+.