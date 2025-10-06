Estas son las todas las canciones de Just Dance 2026

Ya sabemos que la nueva entrega de la megapopular serie de juegos de baile de Ubisoft llegará el martes 14 de octubre de 2025 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Por supuesto, lo verdaderamente importante y lo que queremos conocer sobre Just Dance 2026 Edition es la lista completa de canciones que tendrá en su lanzamiento. Pues bien, para eso estamos aquí.
Recuerden que el modelo de Just Dance hace que la nueva versión «reemplace» a las anteriores cuando la compramos. Conservamos todas las canciones de lanzamiento que tengan los anteriores juegos de la saga que tengamos (desde 2023) y si queremos los cientos de canciones extras que son lanzadas poco a poco, tenemos que pagar la suscripción al servicio Just Dance+.
Si solamente quieren comprar el juego y no preocuparse por canciones extra ni pagar suscripciones, estas son todas las canciones que tendrá Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento.
APT. (Graffiti version) – Rosé y Bruno Mars
Counting Stars – OneRepublic
All Star – Smash Mouth
Houdini – Dua Lipa
Hung Up – Madonna
Don Raja – Su Real y Distort
Viva la Vida – Coldplay
Feather – Sabrina Carpenter
Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez
DRIP – Babymonster
Abracadabra – Lady Gaga
Big Bad Frog – Austin y Colin
Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis
Good Luck, Babe! – Chapell Roan
Moonlight – Aileen-O
Good Girls – Zanillya & Humphrey Dennis
Girls just wanna have Fun (Sporty version) – Cindy Lauper
Chichika (feat. Metamami) – MariaDennis
APT. – Rosé y Bruno Mars
Good Luck, Babe! (Drag Version) – Chapelle Roan
Don’t Go Breaking My Heart – Lulu y Levon (cover Ubisoft Music)
Cry Baby – Melanie Martinez
Strangers – Sigrid
La Bamba – The Sunlight Shakers (cover Ubisoft Music)
Rocking Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and The Elves
Girls Just Want to Have Fun – Cindy Lauper
Zombieboy – Lady Gaga
We Just Begun – Stuch y Wost
Pop Muzik – M, Robin Scott
Houdini (Extreme Version) – Dua Lipa
Prehistorock – Ricky Stone
Abracadabra (Extreme Version) – Lady Gaga
Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti y Amenazandel
Bluey Medley – Bluey
Say Cheese – Paul Russell
I Had Some Help – Post Malone, Morgan Wallen
Louder – Don Elektron y Derek
Spin your Love – Kevin J. Simon (cover Ubisoft Music)
Anxiety – Doechii
Messy – Lola Young
It’s OK I’m OK – Tate McRae
Feather (Parachute Version) – Sabrina Carpenter
Azizam – Ed Sheeran
Show Me What You Got – Boomborg (Ubisoft Music)
Love Again – Dua Lipa
Hung Up (Cosmic Fitness Version) – Madonna
Sokusu – Wanko Ni Mero Mero
Estas son todas las canciones que sabemos que llegarán con Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento. Para conseguir canciones extra deben pagar la suscripción a Just Dance+.