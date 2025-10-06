Videojuegos

Estas son las todas las canciones de Just Dance 2026

Chapell Roan, Dua Lipa, Rosé, Sabrina Carpenter y más.

Ya sabemos que la nueva entrega de la megapopular serie de juegos de baile de Ubisoft llegará el martes 14 de octubre de 2025 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Por supuesto, lo verdaderamente importante y lo que queremos conocer sobre Just Dance 2026 Edition es la lista completa de canciones que tendrá en su lanzamiento. Pues bien, para eso estamos aquí.

APT. (Graffiti version) – Rosé y Bruno MarsCounting Stars – OneRepublicAll Star – Smash MouthHoudini – Dua LipaHung Up – MadonnaDon Raja – Su Real y DistortViva la Vida – ColdplayFeather – Sabrina CarpenterBorn to be Alive (Reborn Version) – Patrick HernandezDRIP – BabymonsterAbracadabra – Lady GagaBig Bad Frog – Austin y ColinThrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan LewisGood Luck, Babe! – Chapell RoanMoonlight – Aileen-OGood Girls – Zanillya & Humphrey DennisGirls just wanna have Fun (Sporty version) – Cindy LauperChichika (feat. Metamami) – MariaDennisAPT. – Rosé y Bruno MarsGood Luck, Babe! (Drag Version) – Chapelle RoanDon’t Go Breaking My Heart – Lulu y Levon (cover Ubisoft Music)Cry Baby – Melanie MartinezStrangers – SigridLa Bamba – The Sunlight Shakers (cover Ubisoft Music)Rocking Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and The ElvesGirls Just Want to Have Fun – Cindy LauperZombieboy – Lady GagaWe Just Begun – Stuch y WostPop Muzik – M, Robin ScottHoudini (Extreme Version) – Dua LipaPrehistorock – Ricky StoneBorn to be Alive (Reborn Version) – Patrick HernandezAbracadabra (Extreme Version) – Lady GagaKitipo – Dixson Waz, La Tukiti y AmenazandelBluey Medley – BlueySay Cheese – Paul RussellI Had Some Help – Post Malone, Morgan WallenLouder – Don Elektron y DerekSpin your Love – Kevin J. Simon (cover Ubisoft Music)Anxiety – DoechiiMessy – Lola YoungIt’s OK I’m OK – Tate McRaeFeather (Parachute Version) – Sabrina CarpenterAzizam – Ed SheeranShow Me What You Got – Boomborg (Ubisoft Music)Love Again – Dua LipaHung Up (Cosmic Fitness Version) – MadonnaSokusu – Wanko Ni Mero Mero

Recuerden que el modelo de Just Dance hace que la nueva versión «reemplace» a las anteriores cuando la compramos. Conservamos todas las canciones de lanzamiento que tengan los anteriores juegos de la saga que tengamos (desde 2023) y si queremos los cientos de canciones extras que son lanzadas poco a poco, tenemos que pagar la suscripción al servicio Just Dance+.

Si solamente quieren comprar el juego y no preocuparse por canciones extra ni pagar suscripciones, estas son todas las canciones que tendrá Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento.

Estas son todas las canciones que sabemos que llegarán con Just Dance 2026 Edition en su lanzamiento. Para conseguir canciones extra deben pagar la suscripción a Just Dance+.

