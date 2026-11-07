Todas las canciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2, 3DS, GameCube y Nintendo 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time enfatiza el uso del instrumento titular, pudiendo aprender un total de 13 canciones durante el juego para tocar. Seis de ellas corresponden a los calabozos principales y las aprendemos con el progreso de la historia: Bosque, Fuego, Agua, Espíritu, Sombra, Luz. Una más es la canción del Espantapájaros, la cual nosotros mismos podemos componer en el Lago Hylia para utilizar más adelante. Las otras seis canciones son las que vemos a continuación, así como sus controles en Nintendo 64, GameCube, 3DS y la nueva versión ‘remake’ para Switch 2.

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Lista de canciones en The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nana de Zelda

La Nana de Zelda no solo es la primera canción que Link aprende, sino un tema recurrente en la aventura de siete años a través de Hyrule. La aprendes con Impa al conocer a la princesa Zelda, teniendo que interpretarla cuando ves el símbolo de la Trifuerza, como el territorio de los Zora, con una Gran Hada o en el mítico Templo del Agua.

Switch 2: Y, X, A, Y, X, A

3DS: X, A, Y, X, A, Y

N64 / GameCube: Izquierda, Arriba, Derecha, Izquierda, Arriba, Derecha

Canción de Epona

Para aprender la Canción de Epona, visita el Rancho Lon Lon después de conocer a la princesa Zelda por primera vez. Una vez allí, saca tu ocarina frente a Malon. Esta melodía es fundamental para conseguir a Epona, más adelante, la usas para llamarla y que acuda al lugar accesible donde te encuentres.

Switch 2: X, Y, A, X, Y, A

3DS: A, X, Y, A, X, Y

N64 / GameCube: Arriba, Izquierda, Derecha, Arriba, Izquierda, Derecha

Canción de Saria

Para aprender la Canción de Saria, debes encontrarla en el Bosque Perdido tras conocer a la princesa Zelda por primera vez. Al tocar la melodía, podrás hablar con Saria, recibir una pista útil y convencer a Darunia que te permita acceder a la Caverna de los Dodongo.

Switch 2: R, A, Y, R, A, Y

3DS: R, Y, X, R, Y, X

N64 / GameCube: Abajo, Derecha, Izquierda, Abajo, Derecha, Izquierda

Canción del Sol

La Canción del Sol se encuentra oculta en el cementerio de Kakariko. Al tocar la Canción del Sol, cambiarás el momento del día a noche o día. El tiempo cambiará al estado más cercano, incluso si el sol está saliendo o poniéndose.

Switch 2: A, R, X, A, R, X

3DS: Y, R, A, Y, R, A

N64 / GameCube: Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Abajo

Canción del Tiempo

La melodía clave para «viajar en el tiempo» –o permanecer siete años congelado mientras el cuerpo de Link crece– se encuentra en el interior de Lord Jabu-Jabu. Regresa a la Ciudadela de Hyrule y activarás una secuencia automática. En el foso de la Ciudadela darás con la titular Ocarina del Tiempo, con canción y todo. Ahora sí puedes adentrarte más en el Templo del Tiempo y resolver acertijos en ciertos calabozos.

Switch 2: A, L, R, A, L, R

3DS: Y, L, R, Y, L, R

N64 / GameCube: Derecha, A, Abajo, Derecha, A, Abajo

Canción de las Tormentas

La Canción de las Tormentas es una paradoja que debes enseñarla en el molino de la Aldea Kakariko para luego aprenderla. Al tocarla dentro del molino, se vacía el pozo de la Aldea Kakariko, lo que da acceso al Fondo del Pozo. Puedes usarla para recuperar salud ante las Piedras Sheikah y abrir ciertas grutas secretas. Además de hacer llover, pero pues, eso.

Switch 2: L, R, X, L, R, X

3DS: L, R, A, L, R, A

N64 / GameCube: A, Abajo, Arriba, A, Abajo, Arriba

Conoce acá todas las voces en español latino, inglés, portugués y español europeo en el ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. También mira todos los intros de los juegos de The Legend of Zelda.