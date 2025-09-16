Todas las mejoras de progresión optimizada que tiene Final Fantasy VII Remake Intergrade en Switch 2, Xbox Series X/S y Xbox PC app

Cerca de seis años después de su lanzamiento original en PlayStation 4, Final Fantasy VII Remake llegará a comienzos de 2026 en su versión Intergrade a Nintendo Switch 2 y Xbox Series X/S, así como a la app Xbox PC. Square Enix compartió un listado de lo que incluye esta versión definitiva, como una nueva función de progresión optimizada que mejora varios aspectos del juego para que todos los jugadores puedan disfrutar de esta emocionante historia.

De esta manera, FFVII Remake Intergrade se acerca a las mismas opciones que tiene el juego original de FFVII en plataformas modernas, al igual que FFVIII Remastered y FFIX. A continuación los detalles de la progresión optimizada de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

– PV siempre al máximo: tus PV están al máximo en todo momento. Incluso si te golpea un enemigo, tus PV no disminuirán. La muerte instantánea también se elimina (¡lo sentimos, Tonberries!).

– PM siempre al máximo: tus PM siempre están al máximo. ¡Lanza hechizos con total desenfreno!

– El indicador de límite siempre está al máximo: al entrar en combate, el uso de poderosos Limit Breaks no lo agotará.

– El indicador de ATB siempre está al máximo: tu indicador de ATB siempre está al máximo, ¡así que puedes usar habilidades tantas como quieras sin restricciones!

– El daño infligido siempre es de 9999: con este conjunto, infligirás el máximo daño con cada ataque. ¡Ningún jefe podrá hacerte frente!

Ten en cuenta que algunas de estas funciones podrían no ser aplicables en determinadas situaciones de la historia. Puedes activarlas o desactivarlas individualmente según tus preferencias, o ignorarlas por completo si quieres experimentar el desafío del juego original.

The Nintendo Switch 2 physical edition includes a Magic: The Gathering — Final Fantasy Play Booster pack! pic.twitter.com/4Nd3gpEKZF — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 13, 2025

Preordenar digitalmente el juego en Switch 2 y Xbox Series X/S antes del 31 de enero del 2026, otorga gratis a los compradores el título original de Final Fantasy VII. La versión física de Switch 2 incluye un sobre de cartas Magic de Final Fantasy. FFVII Remake Intergrade viene en una Tarjeta llave de juego que requiere descargar 90 GB en el disco duro o tarjeta micro SD express. El precio es de solo $40 USD.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sale el 22 de enero del 2026 en las plataformas ya mencionadas.