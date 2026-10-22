Todas las mejoras y cambios de la actualización 1.1 de The Blood of Dawnwalker

No nos cabe duda que The Blood of Dawnwalker es uno de los mejores juegos del año, pero siempre se puede mejorar un poco más y de eso se trata la actualización 1.1 para todas las versiones del juego en PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y GOG. Lo mejor de todo es que por fin ‘nerfearon’ a los molestos lobos y jabalíes que nos molestan cuando estamos explorando.

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En el siguiente video que está en español de Latinoamérica pueden ver las novedades más importantes que llegan a esta versión disponible desde el miércoles 22 de octubre de 2026.

En resumen, los principales cambios y mejoras que llegan a The Blood of Dawnwalker con la actualización 1.1 son:

Mayor precisón al marcar objetivos en combate

Mejor legibilidad de los ataques enemigos

Mayor libertad para controlar la cámara durante los combates

Nuevo nivel de dificultad fácil ‘Tolerante’. El modo historia ahora tiene más ayudas de combate.

Nueva poción para olvidar todos los árboles de habilidades

Nuevos tamaños para subtítulos

Salud de animales enemigos enormemente reducida

Más facilidad para huir de los combates

Podremos acariciar perros y gatos

Mejoras al movimiento con habilidades vampíricas

Además de estas mejoras, la actualización hace más de 1100 ajustes y correcciones de ‘bugs’. Pueden leerlas todas en inglés en el sitio web oficial del juego.

De todos estos cambios, el más bienvenido es que no tendremos que pasar tanto tiempo enfrentando animales y bandidos cuando simplemente queremos explorar el mapa. Estos encuentros usualmente tomaban demasiado tiempo y no era fácil huir de ellos. Ahora podemos seguir corriendo para escapar sin problemas o podemos enfrentar los lobos y jabalíes que ya no resistirán tanto nuestros ataques.