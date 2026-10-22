Videojuegos

Todas las mejoras y cambios de la actualización 1.1 de The Blood of Dawnwalker

No más peleas largas contra lobos en el campo.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

No nos cabe duda que The Blood of Dawnwalker es uno de los mejores juegos del año, pero siempre se puede mejorar un poco más y de eso se trata la actualización 1.1 para todas las versiones del juego en PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y GOG. Lo mejor de todo es que por fin ‘nerfearon’ a los molestos lobos y jabalíes que nos molestan cuando estamos explorando.

En el siguiente video que está en español de Latinoamérica pueden ver las novedades más importantes que llegan a esta versión disponible desde el miércoles 22 de octubre de 2026.

- Publicidad -

En resumen, los principales cambios y mejoras que llegan a The Blood of Dawnwalker con la actualización 1.1 son:

  • Mayor precisón al marcar objetivos en combate
  • Mejor legibilidad de los ataques enemigos
  • Mayor libertad para controlar la cámara durante los combates
  • Nuevo nivel de dificultad fácil ‘Tolerante’. El modo historia ahora tiene más ayudas de combate.
  • Nueva poción para olvidar todos los árboles de habilidades
  • Nuevos tamaños para subtítulos
  • Salud de animales enemigos enormemente reducida
  • Más facilidad para huir de los combates
  • Podremos acariciar perros y gatos
  • Mejoras al movimiento con habilidades vampíricas

Además de estas mejoras, la actualización hace más de 1100 ajustes y correcciones de ‘bugs’. Pueden leerlas todas en inglés en el sitio web oficial del juego.

De todos estos cambios, el más bienvenido es que no tendremos que pasar tanto tiempo enfrentando animales y bandidos cuando simplemente queremos explorar el mapa. Estos encuentros usualmente tomaban demasiado tiempo y no era fácil huir de ellos. Ahora podemos seguir corriendo para escapar sin problemas o podemos enfrentar los lobos y jabalíes que ya no resistirán tanto nuestros ataques.

Más sobre The Blood of Dawnwalker

Consejos y tips para comenzar a jugar The Blood of Dawnwalker, guía para principiantes
 Consejos y tips para comenzar a jugar The…
The Blood of Dawnwalker – Reseña (PS5)
 The Blood of Dawnwalker – Reseña (PS5)
Aquí están la fecha, requisitos para PC y diferentes ediciones de The Blood of Dawnwalker, el juego de vampiros del director de The Witcher 3
 Aquí están la fecha, requisitos para PC y…
Tendremos una presentación para preparar el lanzamiento de The Blood of Dawnwalker: fecha, hora y más detalles
 Tendremos una presentación para preparar el lanzamiento de…
The Blood of Dawnwalker, el nuevo juego del director de The Witcher 3: Wild Hunt
 The Blood of Dawnwalker, el nuevo juego del…
Más de:
The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker
La historia de Silver Pines explicada, teorías sobre el ‘lore’ y la verdad sobre Eddie Velvet
Fatal Fury: City of the Wolves, cómo pelea Ken «Draken» Ryuguji y todo sobre el personaje en nuestras impresiones
EA cierra BioWare, cancela el nuevo Mass Effect y anuncia sus planes futuros
Penguin Colony – Reseña (PC)
Battlefield 6: Todo lo que deben saber sobre la colaboración con Dead Space de octubre (2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La historia de Silver Pines explicada, teorías sobre el ‘lore’ y la verdad sobre Eddie Velvet
No hay comentarios

Lo último

En la temporada 3 de El señor de los anillos: Los anillos de poder, se calienta la guerra contra Sauron y el Anillo único, tráiler y fecha de estreno
Cine y TV
Pokémon Home, Champions y Sleep debieron ser apagados temporalmente debido a una alerta global PHP de ciberseguridad
Tecnología
Makoto también cuenta con su figura grande Pop Up Parade Queen L de Persona 5 Royal
Cultura POP
Digimon Digivice Ver. Revival viene en versiones de Taichi Yagami y Yamato Ishida, protagonistas de Adventure
Cultura POP