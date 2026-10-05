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Todas las novedades de la temporada 5 de Overwatch – nuevo mapa, modos de juego, skins de Halloween, Míticos, colaboración con Solo Leveling y más

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Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La temporada 5 de Overwatch está a punto de comenzar así que vamos a dar una rápida mirada a todo lo que trae incluyendo el nuevo personaje de soporte Doctrine, el nuevo mapa de Escolta, los modos de juego especiales de Halloween, las nuevas skins, cosméticos Míticos y muchos más, incluyendo una colaboración con Shadow Monarch / Solo Leveling.

Contenido:

Esta temporada comenzará el martes 6 de octubre de 2026. Este es el tráiler en español latino que muestra todo el contenido que llegará.

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Nuevo personaje y cambios a personajes viejos

La novedad más grande de esta temporada es la introducción de Doctrine, el nuevo personaje de soporte. Ya hablamos mucho sobre él, su historia y sus habilidades, pero les volvemos a compartir su ‘kit’ en español de Latinoamérica por si no lo tienen presente.

Otra cosa que los jugadores estaban esperando mucho es el ‘rework’ o rediseño de Sombra y Roadhog. Aquí tienen los nuevos kits de habilidades en español latinoamericano para ambos personajes.

Nuevo mapa de escolta

Han pasado años desde que tenemos un nuevo mapa del modo escolta en Overwatch, así que el Observatorio: Grímsvötn que llega en la temporada 5 es más que bienvenido. Es una prisión de máxima seguridad ubicada en una falla volcánica en Islandia que estaba bajo el control de Helix y ahora ha pasado manos de Taloj para asegurar la liberación de Doctrine.

Aquí tienen algunas imágenes del nuevo mapa.

Modo de juego de Halloween

Durante esta temporada tendremos el eventoLocura misteriosa: Juegos del cementerio hasta el 2 de noviembre de 2026. En este modo comenzamos a jugar con un héroe elegido al azar y cada vez que somos eliminados revivimos con poderes nuevos aleatorios.

Al completar desafíos en esta nueva modalidad consguimos «ofrendas» que podemos dar a ciertos héroes — inicialmente Ashe, Moira y Winston— para «invocarlos» y poderlos usar. Cada semana se agregarán más personajes para terminar hasta con 20.

Cada semana del evento contará con un nuevo pase de evento con diferentes recompensas:

  • 13 cajas de botín
  • 3 cajas de botín épicas
  • 4 tarjetas
  • 4 esprays
  • 4 íconos de jugador
  • 1 colgante para armas
  • 1 título de jugador
  • 8 líneas de voz
  • 1 Diseño legendario

Colaboración con Solo Leveling / Shadow Monarch

Por alguna razón de propiedad intelectual en la que no vale la pena meterse, la colaboración de Overwatch de la temporada 5 no es «precisamente» con Solo Leveling pero podemos decir que es con Shadow Monarch (el señor de las sombras). Esto es lo que se pondrá a la venta.

  • Genji como Sung Jinwoo
  • Reaper como Igris
  • Anran como Cha Hae-In
  • Reinhardt como Iron
  • Lifeweaver como Choi Jong-In

Nuevas skins en el pase, la tienda y nuevos Míticos

Además de las skins de Solo Leveling, en la temporada 5 llegan a Overwatch skins muy apropiadas para Halloween como Soldado: 76 Jack O’ Ripper, Mei novia fantasma, Junker Queen emperatriz de los murciélagos, Zenyatta zorro otoñal, Bastion huesitos, Brigitte hora bruja y Symmetra manto espectral que están en el pase junto con los atuendos legendarios Doctrine regente carmesí y Venture navegante fantasmal.

A la venta rambién tendremos la colección Tecnobrujas con nuevos diseños para D.Mon, Shion, Juno, Sierra y Jetpack Cat del 9 al 26 de octubre.

La colección Dokiwatch regresa con nuevas skins.

Y finalmente tenemos los Míticos de la temporada:

  • Diseño mítico Dragon Shaoxia para Wuyang
  • Arma mítica Agudizadora para Lúcio.

Otras novedades de la temporada 5 de Overwatch

  • Regresan los pases de batallas de anteriores temporadas.
  • Las Ofensivas por equipos volverán del 29 al 31 de octubre.

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Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net

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