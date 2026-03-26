Todas las novedades del evento Luna de sangre 2026 en Dead by Daylight: skins, recompensas gratis y más

Desde el jueves 26 de marzo de 2026 podemos disfrutar en Dead by Daylight una nueva edición del evento Luna de sangre (‘Blood Moon’ en inglés) y eso significa que tenemos la oportunidad de conseguir recompensas gratis entre las que se encuentran nuevas skins para El Espíritu y Orela Rose, más objetos cosméticos, miles de Fragmentos iridiscentes y cientos de miles de Puntos de Sangre.

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Pueden ver el tráiler del evento a continuación. Recuerden que comenzó el jueves 26 de marzo y estará disponible hasta el jueves 16 de abril de 2026.

En las partidas de DdD durante el evento encontraremos Generadores de Sangre reemplazando cuatro de los siete generadores en cada mapa. Los sobrevivientes pueden reparar los Generadores de Sangre llenando un Recipiente de Sangre especial en las Bombas de Sangre (solamente un Superviviente puede interactuar con una Bomba de Sangre a la vez y se reabastecerán durante la partida). Cuando se transporta un Recipiente lleno, hará un ruido especial y correr hará que la sangre se derrame, dejando charcos que los asesinos pueden seguir.

Los objetivos del evento Luna de Sangre 2026 en Dead by Daylight requieren reparar (para los supervivientes) o dañar (para los asesinos) los Generadores de Sangre. Así se podrá desbloquear un multiplicador global de puntos de sangre que aumentará hasta un máximo de 55.000.000 de puntos y podremos desbloquear las siguientes skins para El Espíritu y Orela Rose completamente gratis; armas para La Draga, La Plaga y La Enfermera; Camisetas para Jeff, Meg y Gabriel; dos colgantes, tres medallas y más objetos cosméticos. Estos se podrán obtener comprándolos con la moneda que ganamos gratis en el evento.

También encontraremos nuevas skins para El Deterioro, El Arponero, Sable Ward y Jake Park a la venta en la tienda del juego.

Las últimas recompensas de Luna de Sangre se obtienen simplemente iniciando sesión en Dead by Daylight durante el evento.

Simplemente entrando al juego podemos conseguir:

100 Abalorios sangrientos por iniciar sesión una vez durante el evento.

por iniciar sesión una vez durante el evento. 257 Fragmentos Iridiscentes por iniciar sesión el 26 de marzo, 300 el 1 de abril y 75 cada día hasta el final del evento hasta un total de 2000.

por iniciar sesión el 26 de marzo, el 1 de abril y cada día hasta el final del evento hasta un total de 2000. 50.000 Puntos de sangre por cada día hasta el final del evento hasta un total de 1.050.0000.

¿Suficiente?

Dead By Daylight es un título multijugador asíncrono de terror en el que cuatro jugadores deben escapar de un quinto jugador que controla un asesino. Está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.