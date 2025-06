Todas las zonas de ‘peligro’ en Clair Obscur: Expedition 33, qué hay en ellas y cuándo visitarlas

Cuando estamos explorando el mapa del Continente es posible encontrar zonas con un claro indicador rojo que dice ¡Peligro!. Eso significa que el nivel que tenemos es muy bajo para enfrentar los enemigos que rondan su interior. Aunque es completamente posible superar la mayoría de estas zonas si son maestros o maestras de los contraataques y tienen la paciencia para soportar combates largos, es mejor dejarlos para más tarde. En esta guía les vamos a decir dónde están todas las zonas de peligro de Clair Obscur: Expedition 33, cuál es el mejor momento del juego para visitarlas y qué recompensas se puede conseguir en ellas.

Cueva del Abad

La primera zona «peligrosa» del juego puede acabar fácilmente con un jugador curioso. Allí encontramos al enemigo Abad Cromático y es capaz de acabar con el equipo de un solo golpe si tratamos de enfrentarlo la primera vez que tenemos acceso a esta zona. Aunque no es imposible derrotarlo en nivel bajo, requeriría más de 30 minutos sin fallar una sola oportunidad de contraataque y creemos que no vale la pena.

Recomendamos regresar a esta área cuando los personajes del equipo tengan niveles alrededor de 20 – 25. Entonces será una pelea justa. Al derrotarlo nos dará el Picto Primera Ofensiva.

Foresta roja

A pesar de la es una de las primeras áreas etiquetadas con ¡Peligro! a las que tenemos acceso, pero ha pesar de su mensaje no hay nada peligroso en su interior. Al menos no inicialmente. Allí hay una fuente que nos pide Croma. Si le damos, nos dará unas palabras filosóficas y luego nos pedirá aún más.

Primera vez : 5000 Croma

: 5000 Croma Segunda vez : 10000 Croma

: 10000 Croma Tercera vez : 25000 Croma

: 25000 Croma Última vez: 50000 Croma

Una vez se lo hayamos dado la última cantidad de Croma —para un gran total de 90000 Croma— un nevron saldrá de la fuente y nos recompensará con el Pictos Recuperación.

Si es un nevron amigable, ¿por qué el juego marca al Foresta Roja como una zona de Peligro? Porque después de despertarlo podemos pelear contra él y es un enemigo formidable. Sin embargo, es mejor no pelear y limitarse a recibir la recompensa.

Cueva del acantilado rompeolas

Después de obtener la habilidad para nadar de Esquie podemos atravesar el agua y llegar a una playa en el continente al este. Allí encontramos a un poderoso Nevron, el Hexga cromático, y al diario de la Expedición 54 en la parte derecha de la arena. Podemos correr y tomarla antes de escapar o intentar derrotarlo para tomarlo.

Pero si quieren, pueden intentar derrotar al Hexga Cromático en este punto del juego. Es difícil, pero no tanto como uno creería y se convierte en un reto interesante porque depende más de aprender a sortear sus defensas y contratacar sus movimientos. Solo no olviden que si no le están haciendo daño y los cristales de su espalda están rojos, deben dispararle a ellos para romper el efecto y poder seguirlo lastimado.

Al derrotarlo obtendremos el picto Reviviscencia Energizante.

Caverna Devastadora

En esta cueva al este de Árbol Blanco que podemos alcanzar con la habilidad de nadar de Esquie hay una trampa inesquivable que nos lleva a a un jefe llamado Retoño Gigante. Es posible que no logremos cuando apenas tenemos acceso a este lugar, así que es mejor volver cuando los personajes tengan alrededor de nivel 30, pero pueden intentarlo antes si tienen un muy buen ‘build’ enfocado en hacer daño de fuego.

Cuando lo derrotemos obtendremos Catalizador de Croma Pulido y el Pictos Solidificar. Continuando el camino que se abre podemos encontrar también Color de Lúmina y el Diario: Expedición 45 podremos continuar y tomar otro de los diarios.

Costas Oscuras

Este lugar es donde desembarcó la Expedición 33 y dónde fueron diezmados por Renoir y los nevrones. Es un área supremamente peligrosa llena de Noir. Entre los objetos que están en el suelo podemos conseguir Color de Lúmina, Croma y el Pictos In Media Res. Con el ‘build’ adecuado es posible entrar al combate y huir inmediatamente para poder tomar los tesoros o incluso moverse con cuidado entre los enemigos para lograr el mismo objetivo, pero es extremadamente difícil.

Cuando tengamos suficiente nivel para derrotar a los Noir (recomendamos alrededor de los niveles 60-70 y todos los personajes con el Lúmina Poder de la Pintura que obtenemos al final del acto 2). Podemos ir a derrotar el primer grupo de ellos para conseguir Corpeso, un arma para Verso que es imprescindible en alguno de los mejores ‘builds’ del juego.

Cantera de Piedra

Esta es otra de las zonas de Peligro de Clair Obscur: Expedition 33 en las que realmente no hay ningún peligro si tomamos las decisiones correctas. Antes que nada, entren sin miedo para tomar el Diario: Expedición 48 y hablen con el Nevron blanco. Pueden elegir pelear con él (no lo recomendamos) o ayudarlo.

Si elegimos ayudarlo entramos en batalla, pero no tenemos que pelear. Lo que tenemos que hacer es dejarnos golpear de los efectos de color verde y evadir los demás.

Si lo hacemos correctamente, el trovador nos dará el Pictos Bloqueo curativo.

Corazón Gelido

Este nivel que podemos encontrar usando la salida alternativa de la Estación de Monoco está lleno de enemigos complicados y muchas recompensas. Aunque recomendamos tener nivel superior a 50 en todos los miembros del equipo y haber recibido el pictos Poder de la Pintura al final del Acto II antes de intentar llegar con el jefe y derrotarlo, si puede valer la pena entrar la primera vez que pasamos por aquí para tomar unos tesoros mientras evadimos a los enemigos.

Esta zona es algo laberíntica, pero entre las recompensas que podemos conseguir mucho Croma, Color de Lúmina, Catalizadores de Croma y los siguientes objetos:

Diario: Expedición 51

Traje de Bailarina para Lune (superando el reto de bloqueos de la Bailarina Blanca)

(superando el reto de bloqueos de la Bailarina Blanca) Pictos Quemadura Rompedora (sobre una campana rota)

(sobre una campana rota) Pista de música «¡Clea! ¡No le tires del pelo a tu hermana!« (Dentro de la mansión. la puerta está en las cavernas donde hay un Vigía Cromático. Más detalles aquí)

Traje para Verso (lo vende el Mercader en la parte alta del nivel)

(lo vende el Mercader en la parte alta del nivel) Traje de Bailarina para Sciel (lo vende el Mercader en la parte alta del nivel)

Cuando tengamos suficiente nivel para enfrentar a los enemigos, podemos volver y conseguir lo siguiente:

Arma Glaceso (derrotando a un grupo de Bailarinas que están en los rieles del tren)

(derrotando a un grupo de Bailarinas que están en los rieles del tren) Pictos Muerte ardiente (derrotando a un grupo de Bailarinas que están en los rieles del tren)

(derrotando a un grupo de Bailarinas que están en los rieles del tren) Arma Stalum (derrotando a las Bailarinas y al Stalact en la parte alta del nivel)

(derrotando a las Bailarinas y al Stalact en la parte alta del nivel) Peinado corto para Lune (derrotando al Mimo en la parte final del nivel)

Al final del nivel enfrentaremos al jefe Gargant. Derrotarlo nos dará el Pictos Antiquemadura, el arma Nievim y el objeto clave Hielo Eterno que debemos entregar al Grandis en Estación de Monoco para que abra una tienda llena de pictos y armas de alto nivel.

Cueva de la costa

Esta cueva en una península al noreste del Campo de Batalla olvidado parece estar protegida por un Cabezón, pero la verdad no es necesario derrotarlo para entrar, solo rodearlo.

En el interior de la cueva encontramos una tienda atendida por un Cruler y un Bruler. Aunque son amistosos, tenemos que derrotarlos para que nos consideren dignos de sus servicios. Vale la pena hacerlo porque las armas que venden son muy buenas.

Cueva Siniestra

Esta cueva que se encuentra en una pequeña isla de vegetación roja al este de Siréne es un laberinto. Si lo exploramos podemos encontrar el disco de música Nocturna a Lumiere, el arma Elerim y el arma Corderon.

La razón por la que esta es una de las áreas de Clair Obscur: Expedition 33 con advertencia de peligro es porque en el laberinto ronda el Chalier Cromático. Recomendamos enfrentarlo solo si tienen un equipo alrededor de nivel 50 y formas de hacer daño de luz. Al derrotarlo obtendrémos el arma Chalium para Maelle

Los Cuervos



Esta zona del lado noroeste del mapa, al sur de El Esper, no parece tener ningún peligro inicialmente y nos deja tomar el Diario: Expedición 34 sin ningún problema. Lo complicado empieza cuando disparamos a todos los cuervos que hay en esta área de Clair Obscur: Expedition 33.

Esto hará que aparezca el Sombrero Cromático y ese puede ser un rival digno de temer. No recomendamos enfrentarlo hasta no tener al menos nivel 45. Derrotarlo nos confiere el arma de Sciel Minason y el pictos Muerte Escudada.

Isla de los Ojos

Además de un Petank, en este nivel encontramos tres Contorsionistas muertos y debemos dispararles a sus ojos para abrir el camino hacia el Bocaescudo Cromático. Dos de los ojos son fáciles de encontrar. El tercero está un poco más escondido: en el techo de la cueva.

El Bocaescudo Cromático no es especialmente difícil si tienen un ‘build’ preparado para lidiar con sus escudos, pero de todos modos recomendamos tener un equipo con nivel 40 o superior para enfrentarlo.

Cementerio Flotante

Tras derrotar a La Peintresse y conseguir la habilidad para volar de Esquie, podemos alcanzar el Cementerio Flotante en el punto que indica el mapa. Que sea marcado o no con el mensaje de zona de peligro depende del nivel que tengamos en ese momento en Clair Obscur: Expedition 33.

En su interior hablamos con un Chalier blanco que nos pedirá que elijamos su arma. Elegimos cualquiera (aunque la Lanza probablemente sea la mejor opción, pues es más fácil de contraatacarla) y entramos a la casa en ruinas para enfrentarlo.

Cuando lo derrotamos, nos pedirá que lo matemos. Si elegimos no hacerlo, de todos modos terminará con su vida con sus propias manos. La recompensa que recibimos depende de lo que elijamos:

Derrotar al Nevron – Pictos Potenciación (auto)

No derrotarlo – Croma

Recomendamos dejar esta misión para después de hablar con Blanco en La Fuente. De ese modo no perderemos la recompensa si decidimos matarlo.

Torre Infinita

Esta enorme torre es imperdible y podemos alcanzarla cuando obtenemos la habilidad para volar de Esquie al final del Acto II. Eso no significa que podamos superarla inmediatamente.

Dentro de la torre interactuamos con un cuadro para activar el Guantelete, 11 rondas de tres peleas cada uno en la que enfrentamos a la mayoría de enemigos del juego. Empieza relativamente fácil, pero a medida que se acerca al final se vuelve más y más complicada.

La pelea final contra Amor Pintado es una de las más difíciles del juego y recomendamos tener nivel 75 o superior para enfrentarla. Es posible superarla con menos nivel, pero resulta complicado. Inténtelo si quieren un reto.

Hay montones de recompensas por superar las pruebas de la Torre Infinita, incluyendo pictos poderosos, peinados y trajes.

Isla Celestial

En esta isla flotante al este del Campo de Batalla Olvidado podemos explorar un poco para conseguir Ralentización mejorada (dejándose caer de la plataforma del jefe. Pero la razón por la que está etiquetada como zona de peligro (dependiendo de nuestro nivel) es porque aquí enfrentamos al Glaise Cromático.

Este enemigo puede ser derrotado con más facilidad si esperan a tener nivel 65 o superior para enfrentarlo.

La Senda Elegida

Este es uno de los niveles opcionales más interesantes por la estructura que maneja. Lo alcanzamos volando con Esquie al norte de El Tiovivo y hay cuatro cuadros que nos llevan a enfrentar cinco jefes diferentes.

Lo interesante es que solo podemos elegir a un personaje para enfrentar a cada jefe. Estos son, de izquierda a derecha:

Glaise

Bendición

Stalact

Jarrón

Contorsionista

Aunque esta área puede tener la marca de peligro la primera vez que podemos entrar a ella, es relativamente fácil y puede ser superada por personajes con nivel alrededor de 45. Lo que más importa en este caso es el ‘build’ que tengan, ya que estarán solos.

Tras superar todos los jefes accederemos a una habitación para recoger el pictos Escudo básico.

Santuario de la noche eterna

Esta área está llena de Sakapatates y podemos encontrar muchos objetos útiles explorándola, incluyendo el pictos Ruptura de Gradiente y un mercader. La razón por la que puede aparecer con etiqueta de ‘Peligro’ es por la presencia del Cruler Cromático, al que no recomendamos enfrentar antes de tener el menos un equipo de nivel 70.

Arena Gestral Oscura

Está en una isla voladora al suroeste de Árbol Blanco. Aquí seleccionamos a un personaje para que supere los combates en solitario.

La principal recompensa por superar los tres retos de combate es el Pictos Ataque en combo III y luego tendremos que enfrentar a Golgra. Si la derrotamos nos darán el Peinado de Gestral (blanco) para Maelle.

La Fuente

Después de derrotar a La Peintresse y adquirir la habilidad de volar de Esquie, podemos alcanzar La Fuente en la Zona Oeste del continente inicial, como muestra el mapa.

Allí encontraremos a Blanco, que nos recompensará con 100 Color de Lúmina si hemos ayudado a otros Nevrones blancos con sus misiones (vean la lista de misiones y cómo completarlas aquí). Recomendamos visitarlo antes de decidir qué hacer con el Chalier Blanco en Cementerio Flotante, pues si le hacemos caso y lo eliminamos, Blanco podría negarnos esta recompensa.

Además de la recompensa que nos da Blanco, ayudar a todos los nevrones con sus misiones desbloquea el logro/trofeo ‘Aiding The Enemy’. También podemos encontrar el Diario: Expedición 84 cerca de él.

Si esta es un área con diálogos y recompensas, ¿por qué aparece marcada como una de las zonas de peligro de Clair Obscur: Expedition 33? Es porque el juego nos da la opción de pelear contra Blanco en lugar de aceptar su recompensa. Es un enemigo muy difícil, más que los Noir, aunque con la ventaja de que está solo. Solo nos da 10 Color de Lumina al ser derrotado, por lo que preferimos no hacerlo.

Acantilados sin sol

En este lugar encontraremos el mimo más difícil de todo el juego y solo podremos enfrentarlo con un personaje solitario. Derrotarlo por primera vez nos dará el pictos A uno y el peinado calvo para el personaje usado. Derrotarlo con cada personaje nos dará el peinado calvo para ese personaje.

En este combate tendremos que ser muy buenos contrarrestando porque sus ataques son mortales. Si tienen dudas sobre su capacidad para no fallar, esperen a tener más de nivel 70 para visitar el mimo y hagan un buen ‘build’ para el personaje que quieran usar.

Taller de Pintura

En Clair Obscur: Expedition 33 hay tres niveles llamados Taller de Pintura y aunque están marcados con la etiqueta de Zona de peligro, podemos entrar a ellos sin mucho miedo. Ya les explicaremos por qué.

Los tres talleres están:

En una isla al noreste del Acantilado Romperocas. Se puede entrar en el Acto II

En el valle al noroeste de Campo de Batalla olvidado. Se puede entrar caminando.

En una isla flotante al este de Siréne. Solo se puede acceder tras derrotar a La Paintresse.

Pueden ver las tres ubicaciones en el mapa a continuación.

Los talleres de pintura son en realidad zonas de plataformas y podemos avanzar en ellos sin importar el nivel que tengamos. Lo importante es encontrar al Chico en cada uno, hablar con él, y aceptar su petición para luego recoger los objetos Luz de la Bestia, Color de la Bestia y Forma de la Bestia en cada taller por separado.

Luego seguimos avanzando y usamos el objeto encontrado en la escultura del Nevron. Después de eso podemos salir por la puerta que se encuentra más adelante a la derecha.

Solamente hay peligro en un taller de pintura si ya usamos los tres objetos y avanzamos hasta el jefe del área que se encuentra en el final de cualquiera de los tres talleres: un poderosísimo Adalid del Farol que no recomendamos enfrentar si no tienen al menos nivel 85, un muy buen ‘build’ y excelentes habilidades para esquivar o bloquear.

Cuando finalmente lo derroten, obtendrán los pictos A las puertas de la Muerte y Ataque Energizante I.

Mansión Voladora

En este nivel podemos volver a enfrentar a algunos de los enemigos más difíciles del juego para abrir camino hacia uno de los jefes secretos más difíciles de todo Clair Obscur: Expedition 33, así que su clasificación como zona de peligro está más que justificada.

Podemos entrar a explorar, evitando los enemigos, y podemos encontrar recompensas como Color de Lúmina, Croma, el Pictos Disparos Protectores, Aturdimiento energizante, Ruleta y más. Pero las mejores recompensas que incluyen armas y pictos están al derrotar a los jefes.

Derrotar a Clea requiere hacer demasiado daño o no fallar los contraataques para que no se pueda curar. No recomendamos intentarlo si no tienen al menos nivel 80. Si la derrotan, conseguirán el pictos Vida de Clea.

Corrientes de Renoir

Esta es una de las zonas más difíciles del juego, pero también la mejor para conseguir experiencia y subir de nivel.

El nivel recomendado para enfrentar lo que encontramos allí es 80. Pero pueden entrar antes y explorar para conseguir algunas ventajas incluyendo el Disco de música Luz Infinita.

En este lugar también se encuentra un mercader con algunas de las mejores armas y pictos del juego, el jefe Creación Cromático.

El Abismo

La entrada a este nivel se encuentra al final de Corrientes de Renoir. En este lugar encontramos a Simon, el jefe opcional más difícil del juego. Recomendamos tener nivel 85 o superior para enfrentarlo, pero más que eso, necesitan muy buenos ‘builds’ y gran habilidad para contrarrestar ataques.

Si lo derrotan obtendrán el arma Simoso para Verso y el Diario: Simon.

