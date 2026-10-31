Todo lo que deben saber del Nintendo Direct especial por el Pikmin Day

De manera sorpresiva, Nintendo presentó una transmisión especial dedicada al «Pikmin Day». Nintendo ha designado oficialmente el 1 de noviembre para celebrar este evento anual, en referencia a la figura de los tres Pikmin originales —rojo, azul y amarillo— lanzados en 2001 para la consola Nintendo GameCube. Aunque la presentación no incluyó anuncios sobre juegos completamente nuevos, sirvió como vitrina para mostrar novedades de títulos existentes, proyectos animados y actualizaciones de sus aplicaciones con motivo de la celebración.

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¿Qué sabemos sobre el Pikmin Day?

Durante la transmisión conducida por Shigeru Miyamoto, se detallaron se detalló en primer lugar, el lanzamiento de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dondori Academy, programado para el 12 de noviembre, junto con un demostración gratuita disponible desde el 2 de noviembre que incluye la zona Sunspeckled Terrace y dos escenarios de la academia. Esta versión para Nintendo Switch 2 permite usar comandos de voz mediante el micrófono integrado para dar órdenes a Oatchi. Asimismo, integra el modo Dondori Academy, donde los jugadores compiten contra el reloj para recolectar tesoros de forma eficiente, rindiendo exámenes de un solo intento los fines de semana para obtener medallas.

Por otro lado, la aplicación para dispositivos móviles Pikmin Bloom recibirá una actualización en los siguientes meses llamada Secret Caves. Aquí, los jugadores utilizan mapas encontrados en tarjetas postales o conseguidos mediante los exámenes de Pikmin 4 para enviar a los Pikmin a explorar cuevas, enfrentar criaturas y conseguir tesoros para una nueva colección. La presentación también contó con la participación de la actriz japonesa Fuka Koshiba, convocada tras compartir en redes sociales gorros de Pikmin tejidos por ella misma. Finalmente, Nintendo anunció la serie de cortometrajes animados Hello Pikmin, producidos junto a Nintendo Pictures. Tras el lanzamiento del primer episodio, se estrenará uno adicional en noviembre y, a partir de diciembre, se publicará un nuevo capítulo de forma mensual a través de Nintendo Today y otros canales.

Fuente: Nintendo