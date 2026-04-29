Todo lo que debes saber antes de comenzar a jugar Saros: guía para principiantes

A pesar de los nuevos elementos de progresión y opciones de ajuste de dificultad que tiene, este no es un juego fácil. Housemarque nos brinda otra excelente obra que más de una vez nos hará rabiar y querer arrojar el control, pero no se preocupen porque esta pequeña guía para principiantes de Saros los ayudará con tips y consejos que harán que sus primeros pasos en el planeta Carcosa no sean demasiado frustrantes.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Saros. Seguir

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Morir no es tan grave

Lo primero que deben tener en cuenta es que al tener elementos de roguelite, es muy normal ser eliminados constantemente en las primeras horas de y vernos forzados a regresar al comienzo del juego. No se sientan frustrados porque esto es parte de la estructura de esta aventura. Lo importante es que la Lucenita recogida los ayudará a subir cada vez más y más de nivel para que sea más fácil enfrentar el primer nivel.

Una vez derroten el primer jefe del juego, desbloquearán la opción de teletransportarse a cada nuevo bioma que encuentren.

¿Salvar partida en medio de un ciclo?

Si llevan mucho tiempo jugando, pero están en la mitad de un nivel, no saben cuánto se demorarán en poder regresar al Pasaje para terminar la partida, no se preocupen. Simplemente salgan del juego qué éste graba automáticamente la partida. La próxima vez que enciendan la consola o arranquen el juego, volverán exactamente al punto en el que estaban.

A esto es lo que se refiere la pantalla de inicio del juego que solo vemos una vez.

La única excepción a esto son los jefes. Si se salen de Saros en medio de un enfrentamiento contra un jefe, perderán todo su progreso y tendrán que volver a comenzar ese bioma desde el principio.

La Lucenita por encima de todo

Si están teniendo problemas para superar un nivel o una sección específica, dediquen un par de ciclos solo a recoger la mayor cantidad de Lucenita posible. Cuando tengan la opción, tomen los artefactos que incrementen la Ambición (color blanco), pues esto hará que la Lucenita sea más valiosa.

Con más Lucenita, más mejoras pueden comprar cuando estén de regreso en el Pasaje y más fácil seran los siguientes intentos de superar cada nivel.

¿Qué prioridad debo dar a las mejoras y habilidades en Saros?

Pese a lo mucho que disparamos en este juego y la importancia de la potencia de fuego, siempre debemos más importancia a la supervivencia y es por eso que ante las diferentes opciones de artefactos en y de aumento de habilidades en el Pasaje recomendamos siempre aumentar primero la Resiliencia salud máxima (color verde).

En segundo lugar recomendamos aumentar la Ambición (color blanco) que es la capacidad de obtención de Lucenita y en tercero el Control (color azul). No es que no valga la pena aumentar la capacidad del escudo y del arma de poder, sino que es mucho más importante apostar por evadir el daño que absorberlo. De hecho, creemos que el escudo debe ser considerada una última opción a menos que lo estemos usando para absorber proyectiles azules en circunstancias seguras.

Si son buenos evitando el daño y creen que tienen la salud que necesitan para sobrevivir, den prioridad entonces a la Ambición porque más Lucenita por partida significa más ventajas que se pueden comprar en el siguiente ciclo.

Primero la bandera blanca

Si miramos el minimapa, veremos que algunas secciones de los niveles tienen dos salidas: una indicada por una bandera blanca que nos lleva a una zona opcional y una indicada por una bandera azul que indica por dónde seguir para continuar con el objetivo principal de Saros. Siempre y bajo cualquier circunstancia deben intentar ir primero hacia la bandera blanca.

Es posible que en algunas ocasiones encuentren que no pueden pasar porque aún no tienen el gancho o la forma de acceder a la entrada, pero la mayoría de las veces van a encontrar contenedores con mejoras, salud u armas. Incluso si están bajos de salud vale la pena el riesgo porque estas secciones opcionales rara vez tienen enemigos y cuando los tienen no son muchos.

Cómo lidiar con la corrupción

En todos los niveles, después de que invocamos el eclipse, aparecen enemigos capaces de disparar proyectiles amarillos corruptos que no importa si logramos absorber, reducen nuestra salud máxima. Debemos tratar esta clase de proyectiles como si fueran rojos y tratar de evadirlos siempre.

Si a pesar de sus esfuerzos se ven afectados por los efectos de la corrupción, deben disparar su arma de poder para librarse de ella. Es por esto que en toda arena de combate en que vean el riesgo de ser afectados por las balas amarillas, deben ubicar rápidamente al enemigo que más dispare balas azules y dejarlo vivo. De esta forma pueden estar más tranquilos mientras acaban con los demás y al final usar ese enemigo para cargar el arma de poder y dispararla hasta librarse de la corrupción y continuar la aventura.

Qué Modificadores carcosanos de dificultad elegir

Una vez desbloqueamos la opción de ‘Modificadores carcosanos’ en el Pasaje podemos personalizar varios elementos de Saros para ajustar su dificultad. Unas de las opciones que recomendamos activar si tienen dificultades para acanzar son Mejora de daño y Mejora de armadura.

Cuando tengan un mejor rendimiento en el combate, Mejora de artefacto se vuelve imprescindible para obtener mejores recompensas. Pueden equilibrarlo seleccionando Mejora de corrupción y Destrucción de artefacto entre los desafíos. La primera porque siempre es mejor evitar el contacto con los proyectiles corruptos y la segunda porque los cambios de bioma no son tan comunes en las partidas avanzadas a menos que comencemos desde el primero.

El ritmo de la recarga

Saros usa un sistema de recarga que nos recuerda al de Gears of War: cuando se acaba la munición, aparece un indicador en pantalla y si presionamos el gatillo en el momento preciso, recargaremos mucho más rápido.

Cuando estemos en medio de un combate, no tenemos por qué dejar de disparar en ningún momento. A medida que jugamos, es buena idea acostumbrarnos a la cadencia de cada arma y a recargar sin necesidad de mirar el indicador, lo cual resulta en un mejor rendimiento en el combate.

No se devuelvan a niveles anteriores.. todavía

Cuando finalmente conseguimos objetos como el salto desde plataformas o el gancho, es tentador regresar a los primeros biomas para alcanzar los contenedores que vimos antes y que no podíamos alcanzar, pero recomendamos no hacer esto hasta no conseguir todas las mejoras.

Eventualmente tendremos oportunidad de regresar a los niveles anteriores con todas las mejoras desbloqueadas y así sacaremos más provecho de un ciclo completo por Carcosa.

Lean con atención las descripciones de las armas y artefactos

Aunque el nivel mayor de un arma llama la atención más que sus otras características, no siempre las armas con un nivel mayor son mejores. Es posible que la nueva arma incremente su poder con Control, pero estamos haciendo un build de ambición en el que no se verá tan beneficiada y es mejor quedarnos con el arma que tenemos.

Leer las descripciones es aún más importante después de activar el Eclipse. Algunos de los efectos corruptos o negativos que tienen son tan perjudiciales para nuestro ‘build’ que es recomendable no tomarlas incluso aunque estén varios niveles por encima de la que tenemos.

No dejen enemigos a sus espaldas

Aunque Saros tiene indicadores que revelan de dónde vienen los ataques enemigos, no son suficientes para lidiar con las absurdas cantidades de proyectiles que a veces inundan la pantalla. Es por eso que permitir que los enemigos queden a nuestras espaldas puede causarnos graves problemas.

Si solo están enfrentando a uno o dos enemigos, esto no es un inconveniente. Pero cuando hay más pueden verse sorprendidos por una oleada de balas que llegan desde el peor ángulo posible antes de que las podamos esquivar.

No invoquen el Eclipse si no es necesario

En los primeros niveles de Saros es necesario invocar el Eclipse tan pronto encontramos el artefacto que lo activa para poder avanzar, pero en niveles más adelante lo encontramos incluso cuando no es necesario para continuar. Cuando vean que pueden seguir avanzando en el nivel sin activarlo, no lo hagan.

Esto es debido a que los enemigos fortalecidos, proyectiles amarillos y armas corruptas pueden hacer la partida más difícil y no hacen que el número aumentado de Lucenita que encontramos valga la pena. Pero si es una partida de «farmeo de Lucenita» en la que solo quieren subir de nivel y no necesariamente avanzar, bien puedan e invóquenlo cuando quieran.

Rinde tributo al Amarillo

La costa te llama. El Rey dorado te espera. No lo hagas esperar.

¡Oh glorioso eclipse! ¡¡Llévanos a la Costa!!

Estos consejos deberían ayudarles a superar las primeras horas de Saros con más confianza. ¡Disfruten el juego y no olviden no mirar el eclipse!

Saros es un juego exclusivo de la consola PlayStation 5.