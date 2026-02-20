Todo lo que debes saber sobre la condición de mapa «huracán» en ARC Raiders

El próximo 24 de febrero, la superficie de lo que alguna vez fue el sur de Italia en ARC Raiders enfrentará una nueva amenaza climática: el huracán. Este evento meteorológico no será un simple cambio estético. Ya que su llegada al juego trae novedades a las mecánicas de supervivencia y combate para los Raiders. Es así, que a continuación, detallaremos todo lo que deben saber antes del inicio de Shrouded Sky en ARC Raiders.

¿Cómo impacta el huracán a los jugadores de ARC Raiders?

El huracán en ARC Raiders transportará escombros y partículas que impactan directamente en el equipo electrónico. Según Embark Studios, el escudo de energía sufrirá degradación constante y emitirá señales visuales (chispas) al ser golpeado por el material en suspensión. Esto genera un dilema, ya que, mantener el escudo activo ofrece protección, pero llama mucho la atención y como resultado los enemigos conocerán más fácil la posición. Además, las nubes bajas y el polvo limitarán el campo visual, facilitando emboscadas por parte de las unidades ARC. No obstante, un Raider sin escudo activo puede utilizar esta falta de visibilidad para pasar desapercibido entre el caos ambiental.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento es el factor determinante durante el huracán. Dependiendo de la orientación del jugador respecto a las ráfagas, se experimentarán efectos contrapuestos:

El viento a favor incrementa la agilidad, mientras que avanzar en contra consume stamina de forma acelerada.

La trayectoria de proyectiles, granadas y el despliegue de elementos como humo o gas se verá desviado por la fuerza eólica.

El control del personaje en el aire será menos predecible.

Finalmente, a pesar del riesgo, el huracán desentierra recursos antiguos. Así que contenedores con suministros valiosos que permanecían ocultos bajo la superficie podrían aparecer durante el fenómeno. Estos puntos de interés se vuelven objetivos prioritarios durante la tormenta. Así que teniendo en cuenta los factores anteriormente listados, la lucha por estos recursos será impredecible.

Fuente: ARC Raiders